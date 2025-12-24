24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Desafío nuevo

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa con dos medallas en juego y un participante que terminó con el delantal negro. Repasá todos los detalles.

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participantes quedaron en peligro

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participantes quedaron en peligro

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

Según se vio en la transmisión, el nuevo desafío de MasterChef Celebrity sorprendió a los participantes con una consigna inesperada: preparar un plato libre utilizando un máximo de 20 ingredientes. Sin embargo, tras pasar por el mercado, recibieron una noticia que los dejó helados: debieron hacer un enroque con su compañero de isla y cocinar con los ingredientes que el otro había elegido.

Lee además
La frase de Sofía La Reini Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate video
Momento viral

La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate
A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones
Gala difícil

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

Luego de degustar todas las preparaciones, el jurado consagró a Miguel Ángel Rodríguez como ganador de la medalla dorada y a Marixa Balli con la plateada. La torta salada de jamón, queso, huevo, tomate, morrones y aceitunas, junto con las croquetas rellenas de bechamel y jamón, se destacaron como los mejores platos de la noche.

Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli
Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Sin embargo, no todo fue positivo. Agustín “Cachete” Sierra no logró convencer al jurado con su propuesta y fue señalado como uno de los más flojos de la jornada. Como consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.

Agustín “Cachete” Sierra
Agustín

Agustín "Cachete" Sierra recibió el delantal negro

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

Dolorosa eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el participante que dejó el certamen

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala

Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

LO QUE SE LEE AHORA
Encontraron a Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, en estado crítico
Farándula internacional

Encontraron al actor Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, en estado crítico

Las Más Leídas

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos
Plazos, tramos e inversión

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos video
A orillas del Atuel

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

A cuánto se irá el boleto de transporte en Mendoza con el próximo aumento.
A RECALCULAR

A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza