Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.
Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025
Según se vio en la transmisión, el nuevo desafío de MasterChef Celebrity sorprendió a los participantes con una consigna inesperada: preparar un plato libre utilizando un máximo de 20 ingredientes. Sin embargo, tras pasar por el mercado, recibieron una noticia que los dejó helados: debieron hacer un enroque con su compañero de isla y cocinar con los ingredientes que el otro había elegido.
Luego de degustar todas las preparaciones, el jurado consagró a Miguel Ángel Rodríguez como ganador de la medalla dorada y a Marixa Balli con la plateada. La torta salada de jamón, queso, huevo, tomate, morrones y aceitunas, junto con las croquetas rellenas de bechamel y jamón, se destacaron como los mejores platos de la noche.
Sin embargo, no todo fue positivo. Agustín “Cachete” Sierra no logró convencer al jurado con su propuesta y fue señalado como uno de los más flojos de la jornada. Como consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.