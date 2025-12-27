27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Momento divertido

Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Sofía Gonet sorprende en el reality MasterChef Celebrity no solo con sus platos, sino también con sus frases. Mirá cómo comparó a sus compañeros con comidas.

Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Sofía “La Reini” Gonet se ha consolidado como una de las participantes más queridas y competitivas del reality MasterChef Celebrity. No solo sorprende con sus platos, sino también con sus declaraciones. En esta nota te contamos cómo comparó a sus compañeros con distintos platos.

Sofía “La Reini” Gonet, MasterChef Celebrity
Cada famoso de MasterChef Celebrity tiene su plato, según Sofía Gonet

Cada famoso de MasterChef Celebrity tiene su plato, según Sofía Gonet

Así comparó Sofía Gonet a cada famoso de MasterChef Celebrity con un plato

Según Infobae, Kennys Palacios abrió el juego con una pregunta curiosa: "¿Qué platos serían tus compañeros?". Sofía “La Reini” Gonet no tardó en responder, con su estilo directo y divertido: "Cachete (Sierra) es un corte de carne, un buen asado. A Maxi (López) lo veo como un marisco: abundante, pero fino, medio finoli".

Lee además
Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe
De interés

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe
¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef
La pifió

¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef

Luego, el asistente de Wanda le preguntó por Marixa Balli, que estaba justo detrás de ella: "Ay, Marixa me la imagino como algo bien picante. Un ceviche de salmón, con leche de tigre, pero con mucho chile. Bien picante y rico.

Embed

El comentario provocó las carcajadas de todos los presentes en el lugar. El juego continuó y Gonet se refirió a uno de los exparticipantes: "Luis Ventura es un plato de bodegón". Kennys, curioso, insistió: "¿La Roccasalvo?". Sofía pensó unos segundos y respondió: "Me la imagino como un plato dulce, pero sofisticado, como un Crêpe Suzette flambeado con naranja".

"Andy Chango lo veo como un plato español, una tortilla española. Y a Sofi (Martínez) la imagino como un plato bien argento, un guiso, pero rico", dijo. Finalmente, el comunicador quiso saber cómo se veía la propia influencer: "¿Vos qué plato serías?". Tras una breve pausa, Sofía contestó con humor, haciendo alusión a su negocio y a la polémica en redes: "Y, una cookie".

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Telefe tomó la peor decisión posible con MasterChef Celebrity y las redes no perdonaron

La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

Dolorosa eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el participante que dejó el certamen

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe
De interés

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

Las Más Leídas

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos
Cómo está hoy el predio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026