Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Sofía “La Reini” Gonet se ha consolidado como una de las participantes más queridas y competitivas del reality MasterChef Celebrity. No solo sorprende con sus platos, sino también con sus declaraciones. En esta nota te contamos cómo comparó a sus compañeros con distintos platos.
Así comparó Sofía Gonet a cada famoso de MasterChef Celebrity con un plato
Según Infobae, Kennys Palacios abrió el juego con una pregunta curiosa: "¿Qué platos serían tus compañeros?". Sofía “La Reini” Gonet no tardó en responder, con su estilo directo y divertido: "Cachete (Sierra) es un corte de carne, un buen asado. A Maxi (López) lo veo como un marisco: abundante, pero fino, medio finoli".
Luego, el asistente de Wanda le preguntó por Marixa Balli, que estaba justo detrás de ella: "Ay, Marixa me la imagino como algo bien picante. Un ceviche de salmón, con leche de tigre, pero con mucho chile. Bien picante y rico.
Embed
El comentario provocó las carcajadas de todos los presentes en el lugar. El juego continuó y Gonet se refirió a uno de los exparticipantes: "Luis Ventura es un plato de bodegón". Kennys, curioso, insistió: "¿La Roccasalvo?". Sofía pensó unos segundos y respondió: "Me la imagino como un plato dulce, pero sofisticado, como un Crêpe Suzette flambeado con naranja".
"Andy Chango lo veo como un plato español, una tortilla española. Y a Sofi (Martínez) la imagino como un plato bien argento, un guiso, pero rico", dijo. Finalmente, el comunicador quiso saber cómo se veía la propia influencer: "¿Vos qué plato serías?". Tras una breve pausa, Sofía contestó con humor, haciendo alusión a su negocio y a la polémica en redes: "Y, una cookie".