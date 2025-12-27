Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Sofía “La Reini” Gonet se ha consolidado como una de las participantes más queridas y competitivas del reality MasterChef Celebrity . No solo sorprende con sus platos, sino también con sus declaraciones. En esta nota te contamos cómo comparó a sus compañeros con distintos platos .

Según Infobae, Kennys Palacios abrió el juego con una pregunta curiosa: " ¿Qué platos serían tus compañeros? ". Sofía “La Reini” Gonet no tardó en responder, con su estilo directo y divertido: " Cachete (Sierra) es un corte de carne , un buen asado. A Maxi (López) lo veo como un marisco : abundante, pero fino, medio finoli".

Luego, el asistente de Wanda le preguntó por Marixa Balli, que estaba justo detrás de ella: "Ay, Marixa me la imagino como algo bien picante. Un ceviche de salmón , con leche de tigre, pero con mucho chile. Bien picante y rico.

El comentario provocó las carcajadas de todos los presentes en el lugar. El juego continuó y Gonet se refirió a uno de los exparticipantes: " Luis Ventura es un plato de bodegón ". Kennys, curioso, insistió: "¿La Roccasalvo ?". Sofía pensó unos segundos y respondió: "Me la imagino como un plato dulce , pero sofisticado, como un Crêpe Suzette flambeado con naranja".

"Andy Chango lo veo como un plato español, una tortilla española. Y a Sofi (Martínez) la imagino como un plato bien argento, un guiso, pero rico", dijo. Finalmente, el comunicador quiso saber cómo se veía la propia influencer: "¿Vos qué plato serías?". Tras una breve pausa, Sofía contestó con humor, haciendo alusión a su negocio y a la polémica en redes: "Y, una cookie".

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.