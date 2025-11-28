Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?

En los últimos días, creció el rumor de que Ian Lucas, el joven participante que la rompe en MasterChef Celebrity, estaría saliendo con Evangelina Anderson, su compañera en el reality. En esta nota te contamos en detalle quién es y su historia.
En los últimos días, creció el rumor de que Ian Lucas, el joven participante que la rompe en MasterChef Celebrity, estaría saliendo con Evangelina Anderson, su compañera en el reality. En esta nota te contamos en detalle quién es y su historia.
Ian Lucas de Mendonça nació el 14 de marzo de 1999 en Banfield, en el seno de una familia ligada a la música: es hijo de Gustavo de Mendonça, líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana. Creció junto a su hermano menor, Teo, y desde pequeño estuvo inmerso en un entorno de arte y creatividad.
En su infancia soñaba con ser futbolista, pero abandonó el deporte a los 13 años. En plena adolescencia, y atravesando la separación de sus padres, encontró en las redes sociales un refugio y un canal de expresión. Lo que empezó como una distracción terminó convirtiéndose en una enorme comunidad impulsada por sus videos humorísticos, coreografías, desafíos y contenidos musicales.
Su primera exposición pública llegó a los 15 años, cuando participó junto a su padre en Laten Corazones (Telefe). Aquella experiencia lo motivó a abrir su canal de YouTube, que con el tiempo sumó millones de seguidores y lo consolidó como creador digital. Su crecimiento llamó la atención de la televisión y, en 2018, debutó como actor en Dalia de las Hadas. Luego continuó su carrera en Soy Luna y en Once.
Con una presencia ya consolidada en redes y en la pantalla, Ian decidió dar un paso más y apostar por la música. En 2020 lanzó su primer sencillo, No nos afectan, y a comienzos de 2024 fortaleció esa faceta con nuevos lanzamientos. Hoy compite en MasterChef Celebrity y, en muy poco tiempo, logró conquistar a los fanáticos con su carisma y desempeño. / Clarín
En el mundo del espectáculo empezó a circular con fuerza una versión: Evangelina Anderson habría dejado atrás su reciente soltería y estaría iniciando una relación con Ian Lucas, quién es dieciséis años menor.
Tras su mediática separación de Martín Demichelis por una infidelidad, la modelo habría encontrado nuevamente ilusión en su compañero dentro del reality culinario. Según diversas fuentes, ambos habrían pasado semanas “conociéndose” discretamente, hasta que en los últimos días optaron por mostrarse juntos en distintos eventos e, incluso, protagonizar besos frente al público.
“A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche”, contó la periodista Nadia Epstein en A la Tarde (América TV) hace unos días. Por su parte, Anderson le comentó también a Pepe Ochoa: "La pasé bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí".
