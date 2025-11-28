28 de noviembre de 2025
{}
Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?

Descubrí quién es Ian Lucas, la revelación de MasterChef Celebrity, y los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson. En esta nota, todos los detalles.

Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?

Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?

 Por Juan Pablo Strappazzon

En los últimos días, creció el rumor de que Ian Lucas, el joven participante que la rompe en MasterChef Celebrity, estaría saliendo con Evangelina Anderson, su compañera en el reality. En esta nota te contamos en detalle quién es y su historia.

Ian Lucas (2)
De YouTube a MasterChef Celebrity: la trayectoria de Ian Lucas

De YouTube a MasterChef Celebrity: la trayectoria de Ian Lucas

Ian Lucas, el participante furor de MasterChef Celebrity: quién es y cuál es su trayectoria

Ian Lucas de Mendonça nació el 14 de marzo de 1999 en Banfield, en el seno de una familia ligada a la música: es hijo de Gustavo de Mendonça, líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana. Creció junto a su hermano menor, Teo, y desde pequeño estuvo inmerso en un entorno de arte y creatividad.

En su infancia soñaba con ser futbolista, pero abandonó el deporte a los 13 años. En plena adolescencia, y atravesando la separación de sus padres, encontró en las redes sociales un refugio y un canal de expresión. Lo que empezó como una distracción terminó convirtiéndose en una enorme comunidad impulsada por sus videos humorísticos, coreografías, desafíos y contenidos musicales.

Ian Lucas (3)
En 2020 Lucas se lanzó a la música

En 2020 Lucas se lanzó a la música

Su primera exposición pública llegó a los 15 años, cuando participó junto a su padre en Laten Corazones (Telefe). Aquella experiencia lo motivó a abrir su canal de YouTube, que con el tiempo sumó millones de seguidores y lo consolidó como creador digital. Su crecimiento llamó la atención de la televisión y, en 2018, debutó como actor en Dalia de las Hadas. Luego continuó su carrera en Soy Luna y en Once.

Con una presencia ya consolidada en redes y en la pantalla, Ian decidió dar un paso más y apostar por la música. En 2020 lanzó su primer sencillo, No nos afectan, y a comienzos de 2024 fortaleció esa faceta con nuevos lanzamientos. Hoy compite en MasterChef Celebrity y, en muy poco tiempo, logró conquistar a los fanáticos con su carisma y desempeño. / Clarín

Los rumores de romance con Evangelina Anderson

En el mundo del espectáculo empezó a circular con fuerza una versión: Evangelina Anderson habría dejado atrás su reciente soltería y estaría iniciando una relación con Ian Lucas, quién es dieciséis años menor.

Tras su mediática separación de Martín Demichelis por una infidelidad, la modelo habría encontrado nuevamente ilusión en su compañero dentro del reality culinario. Según diversas fuentes, ambos habrían pasado semanas “conociéndose” discretamente, hasta que en los últimos días optaron por mostrarse juntos en distintos eventos e, incluso, protagonizar besos frente al público.

Ian Lucas, Evangelina Anderson
Ian Lucas y Evangelina Anderson ¿están juntos?

Ian Lucas y Evangelina Anderson ¿están juntos?

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ROMANCE | Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no pueden esquivar los rumores de romance. En las últimas horas apareció un video donde se los ve a los besos en un boliche. Los participantes de MasterChef Celebrity quedaron en el centro de la escena después de semanas de rumores y miradas cómplices en el reality. En la grabación, difundida por El Impacto, generó algo de confusión en las redes: varios usuarios se mostraron convencidos de que unieron sus labios dejándose llevar por la pasión, mientras que otros dudaron y aseguraron que solo “hablaron muy pegados”. Sin embargo, el inicio del video es bastante claro. Tanto la modelo como el influencer negaron la existencia de un affaire, pero quienes los rodean divulgaron que cada día están más cerca. ¿Qué opinás de este romance? #EvangelinaAnderson #IanLucas #MasterChef #amor"
View this post on Instagram

A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche”, contó la periodista Nadia Epstein en A la Tarde (América TV) hace unos días. Por su parte, Anderson le comentó también a Pepe Ochoa: "La pasé bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí".

