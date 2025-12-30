30 de diciembre de 2025
{}
De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

La edición 3335 del Quini 6 pone en juego otro pozo espectacular. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

 Por Luis Calizaya

Este miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, se desarrollará el sorteo N° 3335 del Quini 6, que tiene un pozo estimado de 8.300 millones de pesos. En esta oportunidad, el concurso se llevará adelante a las 19 y puede seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3334 del 28 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

¿Cuánto cuesta y hasta qué hora se puede jugar al Quini 6 este miércoles 31 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625).

Debido al adelantamiento del horario del sorteo, también se modifica el cierre de ventas, que será a las 17.30 del mismo miércoles 31 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, los apostadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

