28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Luto en la cultura

El mundo del tango llora la partida de Ricardo "Chiqui" Pereyra

Tras un accidente doméstico que derivó en lesiones graves, el cantor de tango de General Roca falleció a los 74 años

Ricardo Chiqui Pereyra encontró la muerte a los 74 años.

Ricardo "Chiqui" Pereyra encontró la muerte a los 74 años.

Por Sitio Andino MuchoShow

El mundo del espectáculo argentino amaneció este domingo con la triste noticia de la muerte del cantor de tango Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años, tras no lograr recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente doméstico.

El reconocido cantor de tangos, oriundo de General Roca, permanecía internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de una caída desde una escalera que derivó en una cirugía de urgencia y un cuadro clínico que se tornó irreversible en las últimas horas.

Lee además
De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla
Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años.
Adiós a un ícono

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine y activista por los animales

Su entorno confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe".

Embed - Ricardo Chiqui Pereyra - Mala suerte

La familia del artista, visiblemente afectada, pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa. "Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás", explicaron en el mismo comunicado, solicitando paciencia a los miles de seguidores que inundaron las redes con mensajes de apoyo.

Un huella imborrable en la historia del tango

En los días previos, se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional.__IP__

Nacido el 26 de junio de 1951, Pereyra dejó una huella imborrable en la historia del tango desde su irrupción en el programa Grandes Valores del Tango en 1978, donde su talento fue tal que los directivos lo consagraron profesional de inmediato.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue figura central de ciclos como Botica de Tango y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007. Su partida no solo genera una profunda conmoción en su Río Negro natal, sino en todos los escenarios internacionales donde su voz fue embajadora del género, cerrando así un capítulo fundamental de la música ciudadana argentina.

Temas
Seguí leyendo

Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

Murió Perry Bamonte, el guitarrista de The Cure

Lali Espósito confirma un segundo show en River tras agotar su primera fecha

¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef

Telefe tomó la peor decisión posible con MasterChef Celebrity y las redes no perdonaron

La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

LO QUE SE LEE AHORA
Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años.
Adiós a un ícono

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine y activista por los animales

Las Más Leídas

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas
Destino ideal

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos
Turismo

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
De alto impacto

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

La Policía acudió al lugar y el conductor había escapado. Luego se presentó en sede judicial.
Noche de furia

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio

A una semana del accidente, se mantienen las reservas sobre la salud de Juan Cruz Yacopini.
Evolución reservada

Silencio y expectativa por la evolución de Juan Cruz Yacopini tras el accidente en El Carrizal