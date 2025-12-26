26 de diciembre de 2025
{}
Lali Espósito confirma un segundo show en River tras agotar su primera fecha

Lali Espósito es la segunda artista femenina en hacer historia. Agotó su primer show en el Estadio Monumental y va por el segundo. Los detalles.

 Por Analía Martín

La noticia sacudió al mundo del espectáculo y confirmó lo que muchos ya sabían: Lali Esposito atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. La artista anunció su primer show en el Estadio River Plate y, en apenas dos horas, agotó todas las localidades disponibles, generando una demanda tan explosiva que obligó a sumar una nueva fecha en el mismo escenario.

El recital, previsto inicialmente para el 6 de junio, marcó un antes y un después en su recorrido artístico. Nunca antes Lali había encabezado un show propio en el Monumental, el estadio más grande del país, y la respuesta del público fue inmediata. Frente al sold out relámpago, la producción confirmó una segunda presentación para el 7 de junio, cuyas entradas ya están a la venta.

Lali Espósito y el show que corona una etapa récord

Este doble River no llega por casualidad. El presente de Lali Espósito se apoya en un año de logros contundentes, entre ellos su regreso triunfal al Estadio Vélez, donde realizó cinco shows completamente agotados en un mismo año, un hito inédito para una artista argentina. Más de 200 mil personas acompañaron esa serie de recitales que consolidaron su lugar en la cima del pop local.

En paralelo, la cantante presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que superó los 140 millones de reproducciones, ingresó al Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año. El proyecto no sólo fue un éxito comercial, sino también una declaración estética y artística, celebrada por fans y críticos.

La reacción de Lali Espósito tras agotar River

El impacto del anuncio fue tal que la propia artista no pudo ocultar su emoción. Desde sus redes sociales, Lali Espósito compartió un video grabado durante sus vacaciones, donde se la ve visiblemente conmovida al agradecer el apoyo de su público. “Ustedes agotaron un River, vamos por el segundo”, expresó entre lágrimas, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Horas después, confirmó oficialmente la nueva fecha con un posteo que reforzó el vínculo emocional con sus seguidores. La frase “todo de ustedes” sintetizó el clima de celebración colectiva que rodea este momento. El show en River aparece así como el punto más alto de una gira que recorrió Argentina, Uruguay y España, y que ahora encuentra su consagración definitiva.

Entradas, expectativas y un fenómeno que no se detiene

Las entradas para el segundo show de Lali Espósito en River ya están disponibles a través de la plataforma oficial, con una amplia variedad de ubicaciones y precios. Campo delantero, campo general y distintas plateas completan una oferta pensada para un público masivo que promete colmar nuevamente el estadio.

Más allá de los números, el fenómeno Lali confirma su capacidad de reinventarse y convocar multitudes, cruzando música, estética, discurso y presencia mediática. El doble show en River no solo es un logro personal, sino también un reflejo del lugar que ocupa hoy en la cultura pop argentina. Todo indica que junio será testigo de un capítulo histórico en su carrera.

