El encuentro de Rosalía con Charly García y la cena con Lali y Emilia.

Rosalía visitó tanto ciclos argentinos como lugares históricos durante su paso por Buenos Aires, pero lo que más sorprendió es que la artista española decidió conocer en persona a Charly García, e incluso ambos se dieron un regalo muy significativo.

En medio de su paseo por Buenos Aires, la artista española decidió ir al Hotel Faena, donde se encontraba el artista argentino, para poder conocerlo, intercambiar regalos y sacarse fotos juntos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Charly García decidió regalarle a Rosalía un impresionante ramo de flores y un vinilo de su álbum "La Hija de la Lágrima" autografiado. Por su parte, la cantante le dio un ejemplar de su disco "Lux" en donde escribió: "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi".

Rosalía y una cena íntima con artistas amigas El fin de semana, las redes sociales se encendieron con las publicaciones de Lali Espósito en Instagram. La cantante compartió imágenes de una velada especial en un exclusivo restaurante porteño, donde se la vio acompañada por Rosalía, Emilia Mernes y la actriz española Úrsula Corberó. La reunión, que tuvo lugar en una cava de vinos, transmitía un clima cálido y relajado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

lali-rosalia-emilia-mernes-corbero Rosalía junto a Lali, Emilia y Úrsula Corberó. La visita de Rosalía a la Argentina ya venía generando expectativa desde su llegada. La artista catalana aterrizó en Buenos Aires para cumplir con compromisos profesionales, pero también aprovechó para disfrutar de la ciudad y acercarse al público local sin grandes anuncios ni protocolos.