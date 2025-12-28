28 de diciembre de 2025
Adiós a un ícono

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine y activista por los animales

Protagonista de clásicos inolvidables y símbolo de una época, dejó el cine en la cima de su fama para consagrarse a la defensa de los animales.

Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años.

Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años.

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato, anunció este domingo la fundación que lleva su nombre.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza de la muerte de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación", indicó un comunicado remitido a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

La protagonista de "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio" rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

A mediados de los 1970, decidió abandonar el cine y dedicarse a otro combate, el de la defensa de los animales. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot con ese propósito.

En los últimos años, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

La actriz había publicado un libro en octubre pasado en Francia

"La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre.

image

En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto "sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar...".

La derecha es el "único remedio urgentísimo para la agonía" de Francia, añadía la artista, quien reivindicó su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Bardot vivía en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de "La Madrague" y una segunda casa escondida en la vegetación, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada.

En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba "la paz, la naturaleza".

"Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos", declaró la actriz, que dijo no tener "ni móvil ni ordenador".

