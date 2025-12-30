30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Tensión

Un famoso se hizo el vivo, increpó al jurado de MasterChef Celebrity y terminó todo mal

El reality MasterChef Celebrity sorprendió con un participante que quiso hacerse el vivo, enfrentó al jurado y terminó pagando las consecuencias. Mirá qué pasó.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante quiso hacerse el vivo, desafió al jurado y terminó pagando las consecuencias.

El participante de MasterChef Celebrity que enfrentó al jurado y quedó expuesto

Todo comenzó cuando Andy Chango presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity: un tartar de atún acompañado de carpaccio de zucchinis.

Al momento de defender su preparación, el cantante lanzó una frase que no cayó nada bien: “El plato se llama delantal blanco, porque lo voy a tener. No quiero ni caritas ni silencio”. De inmediato, Damián Betular se mostró visiblemente molesto y, lejos de apaciguar la situación, Andy retrucó con un irónico “Perdón, juradito”.

Andy Chango, MasterChef Celebrity
Andy Chango recibió duras críticas del jurado por su plato en MasterChef Celebrity

Andy Chango recibió duras críticas del jurado por su plato en MasterChef Celebrity

Lejos de quedar en una anécdota, sus palabras terminaron de incomodar al jurado, que fue implacable en la devolución. Germán Martitegui fue tajante: “Es difícil describir la textura que lograste. Es como una baba… no es agradable”. Por su parte, Donato de Santis sostuvo: “Con la mitad del atún y otros aderezos podría haber sido otro plato”.

Embed - Andy Chango desafió al jurado de Masterchef Celebrity y Damián Betular no se lo dejó pasar

Finalmente, Betular cerró con una dura crítica: “Usar el rey del mar y ponerle mayonesa hace que, al comerlo, pueda parecer goma eva o atún de lata. Fue una mala decisión”. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

