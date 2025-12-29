29 de diciembre de 2025

Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

Mirtha Legrand se refirió en su programa a Alejandro Fantino. La conductora se mostró reflexiva y le pidió disculpas. Los detalles.

 Por Analía Martín

Mirtha Legrand volvió a sorprender a la audiencia al iniciar su programa con una referencia directa a un conflicto que involucró a Alejandro Fantino, un tema que parecía cerrado, pero seguía latente en el ambiente televisivo. Sus palabras abrieron nuevamente una polémica sensible y trajeron al presente una historia incómoda que marcó época en la farándula argentina.

El pedido de disculpas que nadie esperaba

El inicio del programa tuvo un clima inusual. Con tono serio y sin rodeos, Mirtha Legrand decidió dedicar unos minutos a una situación ocurrida años atrás y que todavía genera eco en el mundo del espectáculo. La conductora eligió un mensaje formal y medido, lejos del habitual clima distendido que caracteriza al ciclo.

La referencia directa a Alejandro Fantino despertó reacciones inmediatas en redes sociales y portales de farándula. El episodio original, ocurrido en 2018, marcó un antes y un después tanto para el periodista como para el programa. El reconocimiento público de un error volvió a poner el foco en aquella mesa polémica, que aún hoy sigue siendo tema de debate.

Mirtha Legrand y Alejandro Fantino: una historia incómoda

El origen del conflicto se ubica en marzo de 2018, cuando Natacha Jaitt asistió a la mesa de Mirtha Legrand y lanzó graves acusaciones vinculadas a presuntos abusos en el ambiente del fútbol y el periodismo. Aunque no mencionó a Alejandro Fantino de manera directa, las insinuaciones apuntaron claramente hacia él. La falta de un freno inmediato al aire terminó amplificando el daño y dejó una marca difícil de revertir.

Fantino respondió días después con un descargo público en el que habló de una “mancha venenosa” sobre su nombre y expresó una profunda decepción con Mirtha, a quien consideraba un referente ético del medio. El periodista sostuvo que esas insinuaciones le provocaron consecuencias laborales concretas y lo llevaron a iniciar acciones judiciales. “Yo la tenía como un faro de este medio, una profunda admiración. Para mí es una mente brillante, es una mujer clara en el medio. No así al nieto. Sí a ella, siento una profunda desilusión señora”, concluyó en aquel entonces. El conflicto dejó de ser mediático para transformarse en una disputa personal y legal que se extendió durante años.

Repercusiones y lectura política del gesto

A los pocos días del descargo de Alejandro Fantino, el productor de Mirtha Legrand - Nacho Viale - salió a disculparse: “Las acusaciones no son compartidas por la producción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad de haberla invitado. Podemos haber fallado en esto”, dijo el productor. Sin embargo Fantino decidió trasladar el conflicto al plano legal.

Según contó el periodista en Desayuno Americano en octubre del año pasado (2024), la acusación mediática de Jaitt, según consta en la causa, le hizo perder a Fantino un importante contrato laboral internacional. Por ese motivo decidió accionar de forma legal.

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand

La legendaria diva de la pantalla chica aprovechó su saludo de cierre de año para referirse a Alejandro Fantino. “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción, al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó.

Luego, agregó: “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”. La conductora cerró su mensaje apostando a subsanar y limar asperezas entre ella y el conductor. “Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera de lugar”, dijo.

