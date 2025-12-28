El periodista David Kavlin sufrió dos infartos y fue internado de urgencia

El periodista sufrió dos infartos.

El periodista David Kavlin fue internado de urgencia tras sufrir dos infartos, pero se encuentra fuera de peligro, luego de que le colocaran dos stent.

Kavlin sufrió el primero de los ataques cuando se encuentra haciendo actividades en su club y de inmediato fue trasladado en una ambulancia a una clínica de San Isidro.

Durante el traslado, el periodista a cargo del noticiero de Canal 9 sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y al llegar al centro asistencial fue operado de urgencia para colocarle dos stents.

El periodista Kavlin, se encuentra fuera de peligro Allegados a Kavlin y la cuenta de x.com de LAM señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro tras la intervención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2005312935078637907&partner=&hide_thread=false David Kavlin sufrio un infarto en su club a la mañana. Lo trasladaron de Urgencia en una ambulancia y sufrio en ella un paro cardiaco. Llego a la Trinidad de san Isidro y tuvo otro infarto. Lo operaron de urgencia y le colocaron un stentcy esta fuera de peligro. pic.twitter.com/atC9JVXwEe — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 28, 2025 El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como mejor Panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro "(Nos gritan) Judíos de Mierda".

