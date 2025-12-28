Navidad con tensión en la familia de Susana Giménez

La bronca de Susana Giménez.

La Navidad dejó secuelas dentro del círculo íntimo de Susana Giménez, según contaron en "A la tarde", donde revelaron detalles de la interna familiar que habría quedado expuesta tras las celebraciones. La diva organizó su tradicional encuentro navideño, pero la ausencia de su nieta Lucía Celasco habría generado incomodidad y comentarios que encendieron nuevas tensiones.

En el programa explicaron que “No festejó con todos porque su nieta, Lucía Celasco, la pasó en Nueva York con su novio. Parece que a Figal, el novio, de Celesco, se le pisaron las relaciones”, en referencia al futbolista Leandro “Figal”, actual pareja de Lucía. La situación no habría caído del todo bien entre los presentes, ya que se trataba de una fecha particularmente significativa para la conductora.

Una cena de Navidad con enojos Sobre el clima en la mansión de Punta del Este, ampliaron: “Cena Navidad: toda la gente estaba ahí. Faltaba Lucía y no le cayó bien, estaba invitadísima. A ella le gusta la Navidad con nieve. Enojos en el seno de la familia Giménez por esta ausencia, ya hablamos de la distancia entre abuela y nieta. Por el ritmo de vida de Lucía, es hippie ella”.

En A la tarde remarcaron que esta nueva ausencia vuelve a poner sobre la mesa la relación entre Susana Giménez y su nieta, marcada por estilos de vida muy distintos y agendas que pocas veces coinciden. Mientras la diva prioriza las reuniones familiares tradicionales, Lucía mantiene un perfil más libre y viajero, lo que genera diferencias que, según el ciclo, volvieron a quedar en evidencia tras esta Navidad.