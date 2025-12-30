30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Una salida triste

Adiós a uno de los más queridos: la eliminación que dolió en MasterChef Celebrity

Este lunes se vivió una intensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Te contamos quién fue el participante que debió despedirse del reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

Quién fue el décimo eliminado de Masterchef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una gala de eliminación atravesada por la exigencia y la emoción. En esta oportunidad, los participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío de la noche fue preparar un plato con atún rojo como ingrediente principal.

Los delantales negros quedaron en manos de Susana Roccasalvo, Agustín “Cachete” Sierra, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Andy Chango y Momi Giardina, quienes debieron darlo todo para continuar en competencia.

La definición llegó en los minutos finales, cuando Momi y Andy quedaron como las participantes más comprometidas de la noche. Tras un tenso intercambio y una evaluación minuciosa, el jurado decidió darle una nueva oportunidad al cantante.

Finalmente, Damián Betular fue el encargado de anunciar el veredicto: Romina Giardina se convirtió en la décima eliminada del certamen. Su tartar de atún con salsa teriyaki no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality.

