Adiós a uno de los más queridos: la eliminación que dolió en MasterChef Celebrity

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MasterChef | La humorista Momi Giardina fue eliminada del reality MasterChef Celebrity en la última gala de eliminación del programa tras un exigente desafío centrado en el atún rojo. En su plato, un tartar acompañado de mousse de palta, el jurado detectó un error técnico en el picado del pescado, algo que consideraron fundamental para evaluar la preparación, y lo señalaron como un factor clave para su salida. Durante la prueba, Momi terminó su preparación antes de tiempo, bromeó con su compañero Andy Chango y trató de mantener su sello humorístico, pero las devoluciones del jurado fueron duras: lo consideraron por debajo del estándar esperado y “decepcionante”. Esto la dejó en el último duelo con Chango y, finalmente, los chefs decidieron que ella debía abandonar la competencia. Visiblemente emocionada al despedirse, Momi agradeció al jurado y a sus compañeros por la experiencia y afirmó que aprendió mucho y se fue con una “olla llena de amigos”, destacando que fue muy feliz durante el tiempo que estuvo en el certamen. Su eliminación también se convirtió en tendencia en redes sociales, con numerosos memes sobre la situación. Más noticias en sitioandino.com #MomiGiardina #MasterChef #famosos #cocina eliminación"
La definición llegó en los minutos finales, cuando Momi y Andy quedaron como las participantes más comprometidas de la noche. Tras un tenso intercambio y una evaluación minuciosa, el jurado decidió darle una nueva oportunidad al cantante.