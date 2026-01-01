La Escuela de Rock Mario Matar ofrece talleres gratuitos de música durante enero

Propuestas de la Escuela de Rock Mari Matar durante verano
La propuesta es para mayores de 14 años e incluye percusión, expresión y técnica vocal, grabación musical y exploración instrumental. Cada encuentro tendrá una duración de 3 horas y estará a cargo de docentes especializados. Se dictarán en la sede de la Escuela de Rock ubicada en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén (explanada del Espacio Julio Le Parc).
El pedal de efecto de guitarra más vendido de la historia estudiado a fondo. Secretos y técnicas. A cargo del profesor Marcos Herrera. Destinado a guitarristas y tecladistas que se atrevan a incorporarlo.
-6 de enero, 16h.
-14 de enero, 10h.
Improvisación en instrumentos melódicos
Herramientas teórico prácticas para mejorar el lenguaje musical y la improvisación en instrumentos melódicos. Práctica con ensambles. A cargo del profesor Emmanuel Cruz.
-7 de enero, 10h.
-8 de enero, 17h.
Grabación de baterías
Técnicas de microfonía estéreo y técnica de grabación en casa, con 1 y 2 micrófonos. A cargo del profesor Claudio Benedetti.
-8 de enero, 17h.
-12 de enero, 10h.
Improvisación y ensamble de jazz y blues
Espacio para músicos de diferentes instrumentos. Improvisación, acompañamiento, interacción y resolución de situaciones grupales. A cargo de los profesores Federico Zuin y David “Zurdo” Paz.
-9 de enero, 11h.
-30 de enero, 17h.
La voz en el jazz
Técnica vocal aplicada al estilo (respiración, articulación), elementos teóricos y práctica interpretativa y creativa, enfocándose en la improvisación, fraseo, color de voz. A cargo de la profesora Cecilia Salinas.
Parte 1: 13 de enero, 10h / 15 de enero, 16h.
Parte 2: 21 de enero, 10h / 22 de enero, 16h.
Improvisación y expresión vocal
Análisis de los diferentes sub-géneros y artistas de rock a través de la interpretación vocal. Técnicas específicas que conforman el género del rock. A cargo del profesor Joan Pita.
-19 de enero, 10h.
-21 de enero, 17h.
Conversatorio sobre salud auditiva para músicos
Charla para mejorar los cuidados y conductas de los músicos en el escenario, en el ensayo y durante el estudio. A cargo del profesor Alejandro Moyano.
-20 de enero, 10h.
-26 de enero, 17h.
Percusión Folclórica Latinoamericana
Se centra en la exploración y práctica de ritmos autóctonos de Argentina y países limítrofes, con el objetivo de revalorizar y mantener viva la cultura y música latinoamericana. A cargo del profesor Iván Cáceres.
-24 de enero, 9.00 horas.
Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Matar, que busca promover la formación artística, el intercambio de saberes y el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical.