La Escuela de Rock Mario Matar ofrece talleres gratuitos de música durante enero

Durante el mes de enero, la Escuela de Rock Mario Matar en Guaymallén ofrecerá una serie de actividades artísticas destinadas tanto a alumnos de la institución como al público en general, músicos y estudiantes interesados en seguir formándose y explorando nuevas herramientas de la música .

Se dictarán clases y talleres especiales , de carácter gratuito, con cupos limitados e inscripción previa.

La propuesta es para mayores de 14 años e incluye percusión, expresión y técnica vocal, grabación musical y exploración instrumental. Cada encuentro tendrá una duración de 3 horas y estará a cargo de docentes especializados. Se dictarán en la sede de la Escuela de Rock ubicada en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén (explanada del Espacio Julio Le Parc).

image

Los talleres en Guaymallén

Cry baby

El pedal de efecto de guitarra más vendido de la historia estudiado a fondo. Secretos y técnicas. A cargo del profesor Marcos Herrera. Destinado a guitarristas y tecladistas que se atrevan a incorporarlo.

-6 de enero, 16h.

-14 de enero, 10h.

image

Improvisación en instrumentos melódicos

Herramientas teórico prácticas para mejorar el lenguaje musical y la improvisación en instrumentos melódicos. Práctica con ensambles. A cargo del profesor Emmanuel Cruz.

-7 de enero, 10h.

-8 de enero, 17h.

image

Grabación de baterías

Técnicas de microfonía estéreo y técnica de grabación en casa, con 1 y 2 micrófonos. A cargo del profesor Claudio Benedetti.

-8 de enero, 17h.

-12 de enero, 10h.

image

Improvisación y ensamble de jazz y blues

Espacio para músicos de diferentes instrumentos. Improvisación, acompañamiento, interacción y resolución de situaciones grupales. A cargo de los profesores Federico Zuin y David “Zurdo” Paz.

-9 de enero, 11h.

-30 de enero, 17h.

image

La voz en el jazz

Técnica vocal aplicada al estilo (respiración, articulación), elementos teóricos y práctica interpretativa y creativa, enfocándose en la improvisación, fraseo, color de voz. A cargo de la profesora Cecilia Salinas.

Parte 1: 13 de enero, 10h / 15 de enero, 16h.

Parte 2: 21 de enero, 10h / 22 de enero, 16h.

image

Improvisación y expresión vocal

Análisis de los diferentes sub-géneros y artistas de rock a través de la interpretación vocal. Técnicas específicas que conforman el género del rock. A cargo del profesor Joan Pita.

-19 de enero, 10h.

-21 de enero, 17h.

image

Conversatorio sobre salud auditiva para músicos

Charla para mejorar los cuidados y conductas de los músicos en el escenario, en el ensayo y durante el estudio. A cargo del profesor Alejandro Moyano.

-20 de enero, 10h.

-26 de enero, 17h.

image

Percusión Folclórica Latinoamericana

Se centra en la exploración y práctica de ritmos autóctonos de Argentina y países limítrofes, con el objetivo de revalorizar y mantener viva la cultura y música latinoamericana. A cargo del profesor Iván Cáceres.

-24 de enero, 9.00 horas.

Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Matar, que busca promover la formación artística, el intercambio de saberes y el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical.