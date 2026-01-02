MasterChef Celebrity vivió una gala desafiante y los delantales grises ya tienen dueños

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 1 de enero
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala marcada por la tensión y la creatividad. En esta oportunidad, los participantes debieron trabajar en duplas y enfrentarse a un desafío que combinó el clásico juego de dibujar y adivinar con la elaboración de platos específicos.
Lejos de tratarse de una prueba sencilla, el reto se convirtió en uno de los más complejos de lo que va del programa. La mayoría de los famosos tuvo serias dificultades para resolver la consigna y llegar a buen puerto con sus preparaciones.
Sin embargo, solo dos lograron destacarse y sorprender al jurado: Claudia Villafañe y Marixa Balli, quienes presentaron sorrentinos rellenos de zapallo, ricotta y queso, acompañados por una delicada salsa parisienne.