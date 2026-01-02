Quién es la famosa que volvió a MasterChef Celebrity y nadie quiere enfrentar

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el regreso de una famosa se llevó todas las miradas y puso en alerta a sus compañeros .

Según se pudo ver en la transmisión, MasterChef Celebrity vivió una noche especial marcada por el esperado regreso de Claudia Villafañe , ganadora de la primera edición del exitoso reality de Telefe. Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Tensión Un famoso se hizo el vivo, increpó al jurado de MasterChef Celebrity y terminó todo mal

La empresaria fue recibida con entusiasmo y muestras de cariño por parte de los participantes, aunque el clima distendido dio lugar a bromas y comentarios sobre lo desafiante que resulta competir con alguien que ya supo consagrarse campeona en el pasado .

Cabe recordar que su incorporación al programa se debe a que reemplaza de manera temporal a Maxi López , quien debió abandonar el reality para acompañar el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, ocurrido en Suiza.

En su regreso a las cocinas más famosas del país, Villafañe cocinó en dupla con Marixa Balli y presentó un plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricotta y queso, acompañados por una salsa parisienne. La preparación fue muy bien recibida por el jurado, que destacó el sabor y la técnica, lo que les permitió subir al balcón y asegurarse un lugar en la gala de beneficios.

Embed - Claudia Villafañe reemplazó a Maxi López e infundió miedo en los participantes #MasterchefCelebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.