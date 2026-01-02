Quién es la famosa que volvió a MasterChef Celebrity y nadie quiere enfrentar

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el regreso de una famosa se llevó todas las miradas y puso en alerta a sus compañeros.
MasterChef Celebrity quedó en shock por la vuelta de una famosa
Según se pudo ver en la transmisión, MasterChef Celebrity vivió una noche especial marcada por el esperado regreso de Claudia Villafañe, ganadora de la primera edición del exitoso reality de Telefe. Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.
La empresaria fue recibida con entusiasmo y muestras de cariño por parte de los participantes, aunque el clima distendido dio lugar a bromas y comentarios sobre lo desafiante que resulta competir con alguien que ya supo consagrarse campeona en el pasado.
Cabe recordar que su incorporación al programa se debe a que reemplaza de manera temporal a Maxi López, quien debió abandonar el reality para acompañar el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, ocurrido en Suiza.
En su regreso a las cocinas más famosas del país, Villafañe cocinó en dupla con Marixa Balli y presentó un plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricotta y queso, acompañados por una salsa parisienne. La preparación fue muy bien recibida por el jurado, que destacó el sabor y la técnica, lo que les permitió subir al balcón y asegurarse un lugar en la gala de beneficios.
Embed - Claudia Villafañe reemplazó a Maxi López e infundió miedo en los participantes #MasterchefCelebrity