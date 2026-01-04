4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención conductores

Cierre del Paso Los Libertadores: cómo informarse y qué hacer si te quedás varado

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conexión entre Argentina y Chile. Cómo informarse sobre su estado y demoras y horarios.

¿Qué hacer si mi auto queda varado en&nbsp;el Paso Internacional Los Libertadores?

¿Qué hacer si mi auto queda varado en el Paso Internacional Los Libertadores?

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Con el comienzo de las vacaciones de verano, el Paso Internacional Los Libertadores, se convierte en un desfile de miles de patentes por día. Si bien es inusual que haya cierres durante el período estival, no se puede descartar esa posibilidad, por lo que es fundamental conocer el estado del mismo al encarar la ruta. A ello, se suma la importancia de saber cómo actuar en caso de quedarse varado en alta montaña.

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Lee además
El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.
En plenas vacaciones

Tránsito cargado y varias horas de demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 4 de enero de 2026

Cómo y dónde informarse sobre el estado del Paso Internacional Los Libertadores

El cruce que conecta a Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, está habilitado este lunes 29 de diciembre las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. La información sobre cómo se encuentra, los horarios y cualquier decisión eventual puede encontrarse en el apartado de Sitio Andino sobre el Paso Internacional Los Libertadores.

Una alternativa que ofrecen desde la provincia es “PasAr, una herramienta estratégica para que mendocinos, turistas y transportistas estén al tanto de los tiempos de espera, el estado de los complejos, los paradores activos y los horarios de habilitación. La misma se encuentra en un apartado de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y también ofrece información sobre el Paso Pehuenche.

Paso Los Libertadores1.jpeg
Durante el período estival, y particularmente en las semanas de las fiestas de fin de año, el paso internacional estuvo muy transitado.

Durante el período estival, y particularmente en las semanas de las fiestas de fin de año, el paso internacional estuvo muy transitado.

Asimismo, cada país comparte información oficial a través de sus sitios web (Sistema Cristo Redentor en Argentina y Complejo Los Libertadores en Chile) y por redes sociales: la cuenta de la Coordinación Argentina en "X" es @PasoCRMza, mientras que la del país trasandino puede encontrarse como @CFLosLibertador o bien @UPFronterizos .

¿Qué hacer si mi auto queda varado en alta montaña o en la de Ruta Nacional 7?

Al momento de planificar un viaje, por más que el trayecto se haya recorrido en múltiples ocasiones, es indispensable tener un plan de acción en caso de algún percance. Desde la Coordinación Argentina explicaron que el manejo de cualquier emergencia o contratiempo en el corredor se encuentra bajo la esfera del 911. Entonces, el primer paso siempre será comunicarse con esta línea.

Ante la ocurrencia de un siniestro vial o en el caso de quedar varado, el 911 desplaza a los efectivos correspondientes. “Puede ser personal de Gendarmería Nacional (GNA), oficiales de policía, cuadrillas de bomberos o ambulancias, además de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM), cuyos móviles circulan por todas partes”, comentaron las autoridades a SITIO ANDINO. Esto, principalmente, en zonas de ruta.

Desde la Coordinación Argentina tranquilizan al afirmar que “nunca nadie queda varado porque de inmediato son auxiliados”.

Cuando sucede algún siniestro “dentro de la montaña, un grupo especial de Alta Montaña de la Policía de Mendoza y Gendarmería trabajan de forma conjunta”, suman. En este sentido, se recuerda que hay diversos puestos de la GNA ubicados en distintos puntos del corredor con patrullaje permanente y en distintos horarios.

Estos están en:

  • Potrerillos (Los Árboles),
  • Uspallata,
  • Punta de Vacas,
  • Las Cuevas.

“Si alguien se queda en la ruta lo asistimos, lo informamos y lo acompañamos en la espera. Todos colaboran para que la gente no se quede ni a la intemperie, ni con niños ni nada por el estilo”, completan.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

gendarmeria.jpeg
Personal de Gendarmería, Policía de Mendoza, Bomberos y ambulancias brindan asistencia en alta montaña.

Personal de Gendarmería, Policía de Mendoza, Bomberos y ambulancias brindan asistencia en alta montaña.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 3 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 2 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 1 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 31 de diciembre de 2025

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2409 y números ganadores del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2409 y números ganadores del domingo 4 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2409 y números ganadores del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2409 y números ganadores del domingo 4 de enero

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención

Murió una mujer tras un tiroteo en Guaymallén luego de una discusión en la vía pública.
Violencia urbana

Una mujer fue asesinada de un disparo en Guaymallén durante un confuso episodio nocturno

A 55 años de la gran inundación que azotó al Gran Mendoza
Efeméride provincial

A 55 años de la gran inundación que azotó al Gran Mendoza

Quiénes son los candidatos a las elecciones municipales de 2026.
¿Cuándo y quiénes deben votar?

Elecciones 2026: uno a uno, los candidatos a concejales municipales de Mendoza