Cierre del Paso Los Libertadores: cómo informarse y qué hacer si te quedás varado

Con el comienzo de las vacaciones de verano , el Paso Internacional Los Libertadores , se convierte en un desfile de miles de patentes por día. Si bien es inusual que haya cierres durante el período estival, no se puede descartar esa posibilidad, por lo que es fundamental conocer el estado del mismo al encarar la ruta. A ello, se suma la importancia de saber cómo actuar en caso de quedarse varado en alta montaña.

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

ALTA MONTAÑA Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 4 de enero de 2026

El cruce que conecta a Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, está habilitado este lunes 29 de diciembre las 24 horas , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. La información sobre cómo se encuentra, los horarios y cualquier decisión eventual puede encontrarse en el apartado de Sitio Andino sobre el Paso Internacional Los Libertadores .

Una alternativa que ofrecen desde la provincia es “ PasAr ” , una herramienta estratégica para que mendocinos , turistas y transportistas estén al tanto de los tiempos de espera , el estado de los complejos , los paradores activos y los horarios de habilitación . La misma se encuentra en un apartado de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y también ofrece información sobre el Paso Pehuenche .

Paso Los Libertadores1.jpeg Durante el período estival, y particularmente en las semanas de las fiestas de fin de año, el paso internacional estuvo muy transitado. Foto: Gentileza.

Asimismo, cada país comparte información oficial a través de sus sitios web (Sistema Cristo Redentor en Argentina y Complejo Los Libertadores en Chile) y por redes sociales: la cuenta de la Coordinación Argentina en "X" es @PasoCRMza, mientras que la del país trasandino puede encontrarse como @CFLosLibertador o bien @UPFronterizos .

¿Qué hacer si mi auto queda varado en alta montaña o en la de Ruta Nacional 7?

Al momento de planificar un viaje, por más que el trayecto se haya recorrido en múltiples ocasiones, es indispensable tener un plan de acción en caso de algún percance. Desde la Coordinación Argentina explicaron que el manejo de cualquier emergencia o contratiempo en el corredor se encuentra bajo la esfera del 911. Entonces, el primer paso siempre será comunicarse con esta línea.

Ante la ocurrencia de un siniestro vial o en el caso de quedar varado, el 911 desplaza a los efectivos correspondientes. “Puede ser personal de Gendarmería Nacional (GNA), oficiales de policía, cuadrillas de bomberos o ambulancias, además de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM), cuyos móviles circulan por todas partes”, comentaron las autoridades a SITIO ANDINO. Esto, principalmente, en zonas de ruta.

Desde la Coordinación Argentina tranquilizan al afirmar que “nunca nadie queda varado porque de inmediato son auxiliados”.

Cuando sucede algún siniestro “dentro de la montaña, un grupo especial de Alta Montaña de la Policía de Mendoza y Gendarmería trabajan de forma conjunta”, suman. En este sentido, se recuerda que hay diversos puestos de la GNA ubicados en distintos puntos del corredor con patrullaje permanente y en distintos horarios.

Estos están en:

Potrerillos (Los Árboles),

(Los Árboles), Uspallata ,

, Punta de Vacas,

Las Cuevas.

“Si alguien se queda en la ruta lo asistimos, lo informamos y lo acompañamos en la espera. Todos colaboran para que la gente no se quede ni a la intemperie, ni con niños ni nada por el estilo”, completan.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

gendarmeria.jpeg Personal de Gendarmería, Policía de Mendoza, Bomberos y ambulancias brindan asistencia en alta montaña. Foto: Archivo.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.