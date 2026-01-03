MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.
Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025
En la transmisión de MasterChef Celebrity, los participantes enfrentaron un desafío inesperado: la caja misteriosa, que los retó a preparar un lomo de ciervo, una carne muy delicada.
Tras probar todas las preparaciones, el jurado otorgó la medalla dorada a Emilia Attias y la plateada a Claudia Villafañe. Destacaron tanto el lomo de ciervo con puré de cabutia, damascos e hinojos glaseados, como el lomo rebosado con guarnición de papines, hinojo y hongos, considerándolos las mejores propuestas de la gala.
Sin embargo, no todos lograron brillar. Marixa Balli no convenció al jurado con su plato y fue señalada como una de las más flojas de la jornada. Como consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.