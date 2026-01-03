3 de enero de 2026
MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación

En el reality MasterChef Celebrity, dos participantes ganaron medallas mientras otro recibió el delantal negro. Mirá cómo se vivió la última gala.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

En la transmisión de MasterChef Celebrity, los participantes enfrentaron un desafío inesperado: la caja misteriosa, que los retó a preparar un lomo de ciervo, una carne muy delicada.

Tras probar todas las preparaciones, el jurado otorgó la medalla dorada a Emilia Attias y la plateada a Claudia Villafañe. Destacaron tanto el lomo de ciervo con puré de cabutia, damascos e hinojos glaseados, como el lomo rebosado con guarnición de papines, hinojo y hongos, considerándolos las mejores propuestas de la gala.

Claudia Villafañe y Emilia Attias ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Sin embargo, no todos lograron brillar. Marixa Balli no convenció al jurado con su plato y fue señalada como una de las más flojas de la jornada. Como consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.

Marixa Balli recibió el delantal negro

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

