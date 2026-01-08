Polémica en MasterChef Celebrity: El Turco Husaín se la picanteó a Yanina Latorre en plena gala

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Claudio “Turco” Husain se llevó todas las miradas al lanzar un comentario dirigido a Yanina Latorre .

La gala de MasterChef Celebrity estuvo atravesada por un desafío tan creativo como polémico: los participantes debieron cocinar un plato inspirado en los siete pecados capitales , lo que dio lugar a risas, ironías, comentarios filosos y momentos de tensión.

En un principio, al Turco Husaín le había tocado representar la gula, pero Emilia Attias decidió usar su medalla para cambiar el rumbo del juego y realizó un intercambio que alteró su destino en la competencia: le cedió la ira , pecado que originalmente tenía Andy Chango.

Lejos de moderarse, el exfutbolista llevó la consigna al límite . Su entraña rellena, acompañada de papas rústicas y una salsa picante, sorprendió al jurado y le permitió subir directamente al balcón. El momento más llamativo llegó cuando aseguró que su plato estaba dedicado a una nueva participante del reality, Yanina Latorre , a quien vinculó de manera directa con ese sentimiento.

“Vamos a ver si me toca cruzarme con ella. Con el marido me enfrenté siempre y alguna vez lo encontré”, lanzó ante el jurado, generando sorpresa entre sus compañeros y dejando un clima marcado por la ironía, los recuerdos del pasado futbolero y el picante televisivo.

