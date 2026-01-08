8 de enero de 2026
Polémica en MasterChef Celebrity: El Turco Husaín se la picanteó a Yanina Latorre en plena gala

En MasterChef Celebrity, el Turco Husain lanzó un comentario dirigido a Yanina Latorre y generó uno de los momentos más picantes de la gala. Mirá los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Claudio “Turco” Husain se llevó todas las miradas al lanzar un comentario dirigido a Yanina Latorre.

El Turco Husaín lanzó una frase contra Yanina Latorre que sorprendió en MasterChef Celebrity 2025

La gala de MasterChef Celebrity estuvo atravesada por un desafío tan creativo como polémico: los participantes debieron cocinar un plato inspirado en los siete pecados capitales, lo que dio lugar a risas, ironías, comentarios filosos y momentos de tensión.

En un principio, al Turco Husaín le había tocado representar la gula, pero Emilia Attias decidió usar su medalla para cambiar el rumbo del juego y realizó un intercambio que alteró su destino en la competencia: le cedió la ira, pecado que originalmente tenía Andy Chango.

Embed - El Turco Husaín pasó del plato más furioso a subir directo al balcón - Masterchef Celebrity

Lejos de moderarse, el exfutbolista llevó la consigna al límite. Su entraña rellena, acompañada de papas rústicas y una salsa picante, sorprendió al jurado y le permitió subir directamente al balcón. El momento más llamativo llegó cuando aseguró que su plato estaba dedicado a una nueva participante del reality, Yanina Latorre, a quien vinculó de manera directa con ese sentimiento.

Vamos a ver si me toca cruzarme con ella. Con el marido me enfrenté siempre y alguna vez lo encontré”, lanzó ante el jurado, generando sorpresa entre sus compañeros y dejando un clima marcado por la ironía, los recuerdos del pasado futbolero y el picante televisivo.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

