7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Gala picante

MasterChef Celebrity: entre acusaciones y tensión, se entregaron los delantales grises

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de tensión. Mirá todos los detalles.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 6 de enero

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este martes en una gala marcada por la tensión y los cruces. En esta oportunidad, los participantes debieron preparar un plato con un ingrediente tan noble como exigente: pechito de cerdo, acompañado por una buena salsa, texturas equilibradas y una guarnición bien lograda.

Lejos de tratarse de una prueba sencilla, el desafío se convirtió en uno de los más complejos de lo que va del certamen. La mayoría de los famosos tuvo serias dificultades al momento de presentar sus platos, mientras que solo dos lograron destacarse y sorprender al jurado: Leandro “Chino” Leunis y Susana Roccasalvo.

Uno de los momentos más tensos de la noche se vivió durante el ida y vuelta entre Miguel Ángel Rodríguez y el exigente jurado. Germán Martitegui acusó al participante de haber utilizado salsa de otra compañera en su preparación, una situación que el comediante negó hasta el final. Sin embargo, con el reglamento en mano, la decisión fue contundente y Rodríguez se llevó el delantal gris de manera directa.

Embed - "Pueden quedar eliminados": la salsa que generó tensión en Masterchef Celebrity

Famosos que subieron al balcón

  • Susana Roccasalvo
  • Leandro "Chino" Leunis
  • Yanina Latorre

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Ian Lucas
  • La Joaqui

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

