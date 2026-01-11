11 de enero de 2026
{}
Sabrina Rojas reaccionó a una parodia viral tras el audio filtrado de Luciano Castro

El gesto de Sabrina Rojas generó repercusiones en redes sociales. La conductora habló del alivio de su presente y Castro asumió autocrítica tras la polémica.

Sabrina Rojas habló tras el revuelo por el audio de Luciano Castro.

Sabrina Rojas habló tras el revuelo por el audio de Luciano Castro.

La reacción de Sabrina Rojas en redes sociales volvió a generar repercusiones en medio del escándalo por el audio filtrado de Luciano Castro. Un “me gusta” a una parodia viral sobre Griselda Siciliani reavivó la polémica y motivó declaraciones de los protagonistas.

El "like" de Sabrina Rojas a una parodia de Griselda Siciliani no pasó inadvertido

La parodia viral fue realizada por Micaela Zaikoski, quien junto a Nahuel Da Costa integra un dúo artístico activo en Instagram. Ambos se encuentran presentando su espectáculo “Sí acepto” durante los sábados de enero en el Teatro Nuevo Gargantúa. En el video, Zaikoski interpreta a un personaje inspirado en Siciliani bajo los eufemismos demi prima en modo Siciliani” y “fingir demencia nivel Griselda, con un tono irónico sobre la exposición de la intimidad de las figuras públicas.

En la interpretación, el personaje relata supuestas anécdotas sobre su pareja y minimiza la situación con frases como: “Lo que pasó en realidad fue una pavada. ¿Viste cómo es él? Siempre fue así”, para luego agregar: “¿Yo qué voy a hacer contra su esencia? No lo puedo cambiar. Yo lo elijo así”. El sketch también descarta la idea de una pareja abierta, bromeando: “No, pareja abierta no… era como que yo sí, pero vos no. Como una pareja abierta unilateral”.

El “me gusta” de Sabrina Rojas a esta parodia generó revuelo, especialmente porque ocurrió en los días en que ella estaba al frente del programa SQP (América TV). Allí, la conductora fue consultada por el tema y respondió con claridad: “Claramente, no es un tema que a mí me compete en lo más mínimo”. Sin embargo, luego añadió una reflexión personal: “Qué alivio sentirse tan suelta de cuerpo… No estoy más en esos lugares”.

Rojas también habló de cómo la exposición mediática la afectaba durante su relación con Castro. “Porque en verdad, corporalmente, cuando salís con una persona infiel, te pesa”, expresó. Y recordó: “A mí me pasaba ver la tele y ver un enigmático y decir: ‘¿Seré yo?’”. Finalmente, sintetizó su presente con alivio: “Hoy estoy tan libre, tan suelta de cuerpo, que digo ‘gracias, Dios’”.

Luciano Castro habló sobre su audio filtrado: "Es patético"

Luciano Castro se refirió a la polémica en diálogo con Intrusos (América TV) y asumió una postura autocrítica. “Es patético, lo primero que me pasa es vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza”, reconoció. También señaló: “Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar”.

La modelo danesa Sarah Borrell reveló que Luciano Castro la sedujo en Madrid.

La modelo danesa Sarah Borrell reveló que Luciano Castro la sedujo en Madrid.

El actor contó cómo enfrentó la situación con Siciliani: “Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético… tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato destruirlas en un segundo”. Sobre la viralización del audio, ironizó: “Todas esas cosas que uno cree que es chistoso… cuando te marcan un error, cuando te comés un viaje en la vida”.

Finalmente, Castro rechazó de plano las versiones sobre una pareja abierta: “No, yo la conozco mucho a Griselda, nuestra relación está basada en otras cosas… enseguida van a caer en que es una pareja abierta, un permitido, no, una mierda”.

