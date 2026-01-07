7 de enero de 2026
Sitio Andino
Usted no aprende, ¿verdad?

Luciano Castro habría tenido un affaire en España con una modelo danesa: "Él me besó"

Tras la confesión de la modelo danesa, estalló el rumor de infidelidad de Luciano Castro hacia Griselda Siciliani. Los detalles del engaño que sacuden a todos.

El ambiente artístico nacional está en llamas tras las revelaciones de Sarah Borrell, la joven danesa que detalló sus encuentros con Luciano Castro y Griselda Siciliani. La mujer de 28 años rompió el silencio y confirmó que el actor la sedujo en Madrid mientras protagonizaba una obra teatral a finales del año pasado.

Los encuentros secretos de Luciano Castro

Según el testimonio de la bailarina, el flechazo ocurrió en un bar de la zona de Salamanca donde ella trabajaba como moza. Borrell relató que Castro se mostró muy insistente desde el primer día y que incluso cambió su acento para parecer español. "Él me besó primero", aseguró la joven, quien también reveló que el actor la invitaba constantemente a su casa y a ver su obra, ocultando por completo su relación con la actriz argentina.

En una entrevista con Puro Show, Sarah aseguró desconocer tanto la fama de Castro en Argentina como su noviazgo. "Mi generación siempre pide el Instagram y él no me lo quiso dar, pero como tenía otras cosas que hacer, no estaba tan metida", explicó la actriz europea. Además, confesó que percibía algo extraño en él: "Había algo en mí que me decía que había algo raro, aunque también quería ver qué onda".

Sospechas y citas en Madrid

Al detallar sus sospechas, la bailarina danesa fue contundente: "Era muy directo, me invitaba a su casa. El latino es más lanzado, pero yo soy de Dinamarca". Luego agregó que le preguntó si estaba casado en su segundo encuentro. "Nos vimos solo 20 minutos, súper raro. Nos vimos afuera de su casa, en una esquina", recordó sobre esa cita furtiva en las calles madrileñas.

La situación se tornó más oscura cuando se filtraron audios donde el galán le proponía encuentros con una tonada impostada. La joven recién supo quién era él cuando una amiga argentina le mostró fotos y le explicó que estaba en pareja. Ante esto, Luciano intentó una maniobra desesperada subiendo videos de sus vacaciones en Brasil junto a Siciliani para demostrar que el vínculo sigue firme a pesar del bochorno.

Por su parte, Griselda Siciliani intentó bajarle el tono a la polémica. "Nosotros seguimos juntos, estamos bien", afirmó la actriz, buscando poner un límite a las especulaciones de infidelidad que inundan los portales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo ya se habla de una crisis profunda difícil de remontar.

Mientras las pruebas del affaire en España siguen apareciendo, la pareja apuesta al silencio y a las fotos familiares para intentar capear una de las tormentas mediáticas más fuertes del verano.

