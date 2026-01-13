13 de enero de 2026
BTS en Argentina 2026: confirmaron las fechas pero ¿dónde sería el histórico show?

La espera terminó. La banda de K-pop más grande del mundo anunció su regreso con el BTS World Tour y contará con dos shows en Buenos Aires. Los detalles.

La "BTS Army" argentina amaneció con la confirmación que tanto esperaban. En el marco de su nueva gira mundial, que servirá para presentar su próximo álbum de estudio, el cual tiene 14 canciones y estará disponible desde el 16 de enero, aunque el lanzamiento global será el 20 de marzo. En cuanto a la visita del septeto surcoreano en Argentina, se saben que serán dos fechas y prometen agotarse en minutos.

image

Según el cronograma oficial difundido por la banda, los shows en Buenos Aires están programados para el 23 y 24 de octubre de 2026. Si bien la página oficial del tour aún figura con la leyenda "venue TBA" (estadio a confirmar), las especulaciones sobre el escenario ya se hacen sentir.

El estadio y el escenario 360°

Dada la magnitud del evento y los requisitos técnicos revelados, todos los caminos conducen al Estadio Monumental (River Plate). La gira contará con una inmensa estructura de escenario en 360 grados, diseñada para una experiencia inmersiva, lo que descarta recintos cerrados como el Movistar Arena. Se necesita un campo de juego amplio y una capacidad superior a las 60.000 personas, requisitos que solo la cancha de River cumple con comodidad en la Ciudad de Buenos Aires.

los BTS, banda pop coreana, china, ponja
La banda k-pop coreana promete 2 shows en Argentina

La banda k-pop coreana promete 2 shows en Argentina

Además de Argentina, la gira latinoamericana incluirá paradas estratégicas en la región, consolidando la expansión del K-pop en el continente:

  • Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo.
  • Bogotá (Colombia): 2 y 3 de octubre.
  • Lima (Perú): 9 y 10 de octubre.
  • Santiago (Chile): 16 y 17 de octubre.
  • São Paulo (Brasil): 28, 30 y 31 de octubre.

Por el momento no hay información sobre la venta de entradas, pero se recomienda a los fans estar atentos a la plataforma Weverse y a la productora local (se rumorea DF Entertainment), ya que la demanda será histórica.

