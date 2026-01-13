La drástica decisión de Griselda Siciliani: ¿será el adiós para siempre con Luciano Castro?









El romance que acaparó todas las miradas el año pasado parece haber llegado a un punto de no retorno. Este fin de semana, los usuarios detectaron que Griselda Siciliani dejó de seguir en Instagram a Luciano Castro. El gesto se interpreta como el desgaste del vínculo. Incluso algunos portales hablan de una ruptura inminente y definitiva entre los actores.

Si bien ninguno de los protagonistas salió a confirmar la ruptura con un comunicado oficial, las señales son contundentes. Al "unfollow" masivo se suma la información aportada por periodistas de espectáculos como Gustavo Méndez, quien aseguró que el vínculo estaría roto definitivamente. Según trascendió, la decisión habría partido de la actriz, quien se encontraría agobiada por la constante exposición de la vida privada de su pareja.

La relación, que comenzó con un perfil bajo y mucho entusiasmo, se vio empañada sistemáticamente por los conflictos no resueltos del actor con sus exparejas. A ésto se suma los audios recientes del actor fingiendo un acento español para seducir a una modelo danesa que vive en España. El "combo" de escándalos mediáticos habría sido demasiado para Siciliani.

Los motivos detrás de la crisis de Luciano Castro y Griselda Siciliani Según la información que circula, Griselda estaría "recontra podrida" de quedar pegada en las polémicas ajenas. El periodista Méndez detalló que la actriz quiere enfocarse en su carrera y en sus próximos proyectos laborales (se habla de un arreglo con Adrián Suar), y siente que el noviazgo con Luciano Castro le resta más de lo que le suma en este momento.

Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro: "Estamos rebien".png Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro: "Estamos rebien" El contexto no ayuda. En las últimas semanas, Castro volvió a estar en el ojo de la tormenta por declaraciones cruzadas con Sabrina Rojas y hasta rumores de la filtración de un supuesto video íntimo, algo que desató la furia de Rojas contra la prensa. Este nivel de "ruido" mediático y la imposibilidad de tener una relación tranquila habrían sido el detonante para que Griselda diera el paso al costado, al menos en el mundo virtual. Por ahora, el silencio reina, pero el "unfollow" es elocuente. Resta saber si es una pelea pasajera o si, efectivamente, el "Gordo" y la actriz decidieron seguir caminos separados definitivamente.