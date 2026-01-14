14 de enero de 2026
Arrancó el Repechaje en MasterChef Celebrity: qué pasó y quiénes subieron al balcón

Este martes comenzó el Repechaje en el reality MasterChef Celebrity con una noche cargada de tensión, exigencia y dos participantes que subieron al balcón.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, comenzó la etapa de Repechaje y dos participantes lograron subir al balcón.

Revancha en la cocina: esto pasó en el Repechaje de MasterChef Celebrity 2025

Recientemente, comenzó la etapa del Repechaje en MasterChef Celebrity, una instancia clave del programa que funciona como una segunda oportunidad para los participantes que ya habían quedado fuera de la competencia.

En esta fase, Walas, Sofía Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y Emilia Attias buscaban regresar al reality. A ellos se sumaron nuevas celebridades, como la reconocida actriz Esther Goris, el histórico cantante de Ráfaga Ariel Puchetta, la locutora Evelyn Botto y el cantante RusherKing, lo que elevó aún más la expectativa de la jornada.

Embed - Sorpresa en el repechaje de Masterchef Celebrity: solo una dupla logró subir al balcón

El desafío de la noche consistió en cocinar en duplas. Previamente, Walas ganó un pequeño reto que le otorgó el beneficio de conformar las parejas, que quedaron integradas de la siguiente manera: Walas con Evelyn Botto, Emilia Attias junto a Sofía Martínez, Ariel Puchetta con Esther Goris, Julia Calvo con Luis Ventura y Esteban Mirol acompañado por RusherKing.

Finalmente, tras la degustación de todas las preparaciones, la dupla conformada por Emilia Attias y Sofía Martínez fue la más destacada de la noche. Sus platos (albóndigas con salsa ponzu y arroz blanco, y pechuga marinada con salsa de miel y limón acompañada de puré de batata y wasabi) conquistaron al jurado y les permitieron subir al balcón.

Emilia Attias y Sofía Martínez, MasterChef Celebrity
La dupla Attias-Martínez fue la más destacada de la noche

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

