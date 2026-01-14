14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
¡Vivan los novios!

Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: la foto que enterneció a todos

La cantante Lali Espósito sorprendió al confirmar su boda con Pedro Rosemblat. Mirá el romántico posteo y el anillo que enloqueció a los fans.

Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: la foto que enterneció a todos

Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: la foto que enterneció a todos

 Por Analía Martín

Las redes estallaron hace minutos con la noticia más romántica en lo que va del año: Lali Espósito anunció su casamiento. A través de un emotivo posteo en Instagram, la diva del pop mostró su anillo de compromiso y compartió su inmensa felicidad junto a su pareja, el conductor Pedro Rosemblat, sorprendiendo a todos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Espectáculos | Lali Espósito (@lali) anunció su casamiento con Pedro Rosemblat (@pedrorosemblat) y revolucionó las redes con una imagen que enterneció a todos. A través de un emotivo posteo en Instagram, la cantante compartió una foto junto a su pareja y mostró el anillo de compromiso con el mensaje “Nos casamos”, confirmando el gran paso tras casi dos años de relación. La joya, de diseño moderno y minimalista, llamó la atención de sus fans, que celebraron la noticia y colmaron la publicación de mensajes de amor. Mirá la foto y todos los detalles del anuncio en sitioandino.com #LaliEspósito #PedroRosemblat #Casamiento #Compromiso #Espectáculos"
View this post on Instagram

La publicación fue sencilla pero contundente, fiel al estilo de la artista que suele manejar su vida privada con naturalidad pero sin demasiados rodeos. Con la frase "Nos casamos" y un emoji de anillo, Lali terminó con las especulaciones y oficializó que la relación, que ya lleva más de dos años consolidada, dará el siguiente gran paso hacia el altar. En la imagen se los ve a ambos radiantes, y la cantante luciendo la joya en primer plano.

Lee además
Alberto Cormillot sufrió un accidente vial y terminó con lesiones: qué le pasó
Preocupación

Alberto Cormillot sufrió un accidente vial y terminó con lesiones: qué le pasó
La picante pregunta de Wanda Nara a RusherKing sobre la China Suárez que lo descolocó
Qué le dijo

La picante pregunta de Wanda Nara a RusherKing sobre la China Suárez que lo descolocó
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LALI (@lali)

Lali Espósito le dio el “Sí” a Pedro Rosemblat

Hace apenas unos meses, Lali Espósito había declarado en varias entrevistas que no tenía intenciones de casarse, calificando a las bodas como "un gastadero de plata". Sin embargo, el amor con Rosemblat parece haberla hecho cambiar de opinión radicalmente. La pareja, que convive desde hace tiempo, se ha convertido en una de las más queridas del ambiente.

Lejos de la clásica alianza, Lali mostró una pieza de estética moderna y minimalista, realizada en oro amarillo. El diseño combina dos piedras: una gema rectangular en tono celeste muy suave, engarzada en bisel, y un diamante redondo más pequeño, que aporta brillo de manera sutil.

anillo de compromiso de Lali Espósito

La historia de amor de Lali y Pedro

Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su relación a principios de febrero de 2024, cuando la cantante confirmó el romance con una serie de fotos compartidas en redes sociales y puso fin a los rumores. Según contó ella misma, se conocieron en una fiesta de Halloween a través de amigos en común, intercambiaron números y comenzaron a salir poco después.

SaveClip.App_616233463_18559376680050294_2253527488838994752_n
Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la pareja dará el

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la pareja dará el "sí"

Desde entonces, la pareja fue consolidando el vínculo con salidas públicas y viajes compartidos. En agosto de 2024 se mostraron juntos durante una escapada a Mendoza y, a comienzos de 2026, volvieron a aparecer en redes durante sus vacaciones en Brasil. A casi dos años de relación, el anuncio del compromiso marca un nuevo paso en su historia juntos.

Temas
Seguí leyendo

Arrancó el Repechaje en MasterChef Celebrity: qué pasó y quiénes subieron al balcón

BTS en Argentina 2026: confirmaron las fechas pero ¿dónde sería el histórico show?

La drástica decisión de Griselda Siciliani: ¿será el adiós para siempre con Luciano Castro?

Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual: el estremecedor relato de dos ex empleadas

Explotó todo: el tenso ida y vuelta entre Yanina Latorre y Marixa Balli en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity: la favorita que pintaba para campeona y quedó eliminada

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale

Las pistas en redes que vinculan a Franco Colapinto con una actriz argentina y encendieron los rumores

LO QUE SE LEE AHORA
La picante pregunta de Wanda Nara a RusherKing sobre la China Suárez que lo descolocó
Qué le dijo

La picante pregunta de Wanda Nara a RusherKing sobre la China Suárez que lo descolocó

Las Más Leídas

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo