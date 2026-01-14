Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: la foto que enterneció a todos

Por Analía Martín







Las redes estallaron hace minutos con la noticia más romántica en lo que va del año: Lali Espósito anunció su casamiento. A través de un emotivo posteo en Instagram, la diva del pop mostró su anillo de compromiso y compartió su inmensa felicidad junto a su pareja, el conductor Pedro Rosemblat, sorprendiendo a todos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Espectáculos | Lali Espósito (@lali) anunció su casamiento con Pedro Rosemblat (@pedrorosemblat) y revolucionó las redes con una imagen que enterneció a todos. A través de un emotivo posteo en Instagram, la cantante compartió una foto junto a su pareja y mostró el anillo de compromiso con el mensaje “Nos casamos”, confirmando el gran paso tras casi dos años de relación. La joya, de diseño moderno y minimalista, llamó la atención de sus fans, que celebraron la noticia y colmaron la publicación de mensajes de amor. Mirá la foto y todos los detalles del anuncio en sitioandino.com #LaliEspósito #PedroRosemblat #Casamiento #Compromiso #Espectáculos" View this post on Instagram La publicación fue sencilla pero contundente, fiel al estilo de la artista que suele manejar su vida privada con naturalidad pero sin demasiados rodeos. Con la frase "Nos casamos" y un emoji de anillo, Lali terminó con las especulaciones y oficializó que la relación, que ya lleva más de dos años consolidada, dará el siguiente gran paso hacia el altar. En la imagen se los ve a ambos radiantes, y la cantante luciendo la joya en primer plano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LALI (@lali) Lali Espósito le dio el “Sí” a Pedro Rosemblat Hace apenas unos meses, Lali Espósito había declarado en varias entrevistas que no tenía intenciones de casarse, calificando a las bodas como "un gastadero de plata". Sin embargo, el amor con Rosemblat parece haberla hecho cambiar de opinión radicalmente. La pareja, que convive desde hace tiempo, se ha convertido en una de las más queridas del ambiente.

Lejos de la clásica alianza, Lali mostró una pieza de estética moderna y minimalista, realizada en oro amarillo. El diseño combina dos piedras: una gema rectangular en tono celeste muy suave, engarzada en bisel, y un diamante redondo más pequeño, que aporta brillo de manera sutil.

anillo de compromiso de Lali Espósito La historia de amor de Lali y Pedro Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su relación a principios de febrero de 2024, cuando la cantante confirmó el romance con una serie de fotos compartidas en redes sociales y puso fin a los rumores. Según contó ella misma, se conocieron en una fiesta de Halloween a través de amigos en común, intercambiaron números y comenzaron a salir poco después. SaveClip.App_616233463_18559376680050294_2253527488838994752_n Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la pareja dará el "sí" Desde entonces, la pareja fue consolidando el vínculo con salidas públicas y viajes compartidos. En agosto de 2024 se mostraron juntos durante una escapada a Mendoza y, a comienzos de 2026, volvieron a aparecer en redes durante sus vacaciones en Brasil. A casi dos años de relación, el anuncio del compromiso marca un nuevo paso en su historia juntos.