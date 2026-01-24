24 de enero de 2026
{}
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

Foto: Yemel Fil
Foto: Yemel Fil
Por Sección Fotografía

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

inauguracion sarmiento 2
En una jornada que combinó protocolo institucional con una masiva celebración popular, la Ciudad de Mendoza realizó este domingo la reapertura de la emblemática Avenida Sarmiento. La calle, reconocida internacionalmente por su oferta culinaria, lució renovada ante la mirada de más de 15 mil mendocinos y turistas. Tras seis meses de intensos trabajos y una inversión de $1.120 millones, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó el acto oficial.

Después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén. FOTO NA
La semana en fotos

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento. Ir a la nota

Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

escenario flotante en lago del parque, jazz en el lago, vino blues, parque san martin

El área de Cultura estrenó un escenario flotante, durante Vino Blues, en el Parque General San Martín. La propuesta continuará con Jazz en el Lago y Americanto. Ir a la nota

marcha jubilados, plaza san martin, enero 2026

Jubilados reclaman haberes dignos, medicamentos y derechos básicos. Las rondas comenzaron en febrero de 2024 y el miércoles cumplieron 100 encuentros. Ir a la nota

vestuarios, vestidos, trajes, vestimenta, modistas, vendimia 2026
Un equipo de 50 profesionales ya trabaja en el Julio Le Parc para confeccionar y restaurar más de 7.500 piezas que serán parte de la Fiesta de la Vendimia. Ir a la nota

08 de Enero de 2025, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Martín, Lucía Valentina Rosalez, el back
La flamante reina de San Martín, pasó por "El Back de Vendimia" y habló sobre su compromiso de llevar nuevamente la corona nacional a su departamento. Ir a la nota

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, parque termal cacheuta, aguas termales

Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza. Ir a la nota

