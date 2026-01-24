Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

En una jornada que combinó protocolo institucional con una masiva celebración popular, la Ciudad de Mendoza realizó este domingo la reapertura de la emblemática Avenida Sarmiento . La calle , reconocida internacionalmente por su oferta culinaria, lució renovada ante la mirada de más de 15 mil mendocinos y turistas . Tras seis meses de intensos trabajos y una inversión de $1.120 millones, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó el acto oficial.

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la inauguración de la calle Sarmiento.

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.

El área de Cultura estrenó un escenario flotante, durante Vino Blues, en el Parque General San Martín. La propuesta continuará con Jazz en el Lago y Americanto.

marcha jubilados, plaza san martin, enero 2026 Foto: Yemel Fil

Jubilados reclaman haberes dignos, medicamentos y derechos básicos. Las rondas comenzaron en febrero de 2024 y el miércoles cumplieron 100 encuentros.

vestuarios, vestidos, trajes, vestimenta, modistas, vendimia 2026 Fiesta de la Vendimia: comenzó la confección del vestuario para una edición histórica. Foto: Yemel Fil

Un equipo de 50 profesionales ya trabaja en el Julio Le Parc para confeccionar y restaurar más de 7.500 piezas que serán parte de la Fiesta de la Vendimia.

08 de Enero de 2025, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Martín, Lucía Valentina Rosalez, el back Valentina Rosalez, la reina que volvió a soñar con San Martín en la piel. Foto: Cristian Lozano

La flamante reina de San Martín, pasó por "El Back de Vendimia" y habló sobre su compromiso de llevar nuevamente la corona nacional a su departamento.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, parque termal cacheuta, aguas termales Foto: Cristian Lozano

Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza.