Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
En una jornada que combinó protocolo institucional con una masiva celebración popular, la Ciudad de Mendoza realizó este domingo la reapertura de la emblemática Avenida Sarmiento. La calle, reconocida internacionalmente por su oferta culinaria, lució renovada ante la mirada de más de 15 mil mendocinos y turistas. Tras seis meses de intensos trabajos y una inversión de $1.120 millones, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó el acto oficial.
El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento. Ir a la nota
El área de Cultura estrenó un escenario flotante, durante Vino Blues, en el Parque General San Martín. La propuesta continuará con Jazz en el Lago y Americanto. Ir a la nota
Jubilados reclaman haberes dignos, medicamentos y derechos básicos. Las rondas comenzaron en febrero de 2024 y el miércoles cumplieron 100 encuentros. Ir a la nota
Un equipo de 50 profesionales ya trabaja en el Julio Le Parc para confeccionar y restaurar más de 7.500 piezas que serán parte de la Fiesta de la Vendimia. Ir a la nota
La flamante reina de San Martín, pasó por "El Back de Vendimia" y habló sobre su compromiso de llevar nuevamente la corona nacional a su departamento. Ir a la nota
Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza. Ir a la nota