Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza

El Parque de Agua es el plan ideal para este verano. Chequeá los precios actualizados, horarios y atracciones de las Termas de Cacheuta.

Foto: Cristian Lozano
 Por Juan Pablo Strappazzon

A solo 39 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, el paisaje cambia drásticamente para dar lugar a uno de los rincones más buscados por turistas y locales. En la precordillera de los Andes y bordeando el Río Mendoza, el Parque de Agua Termal de Cacheuta se posiciona como una escapada obligatoria para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado del centro.

Atracciones: relax y adrenalina en un solo lugar

La propuesta del lugar es amplia y apta para todas las edades. El predio cuenta con más de 10 piscinas habilitadas, que incluyen desde sectores tranquilos con burbujas termales hasta áreas recreativas con toboganes y chorros de agua.

Para los que buscan un momento de "bajada", el imperdible es el río lento de 270 metros, un circuito que permite dejarse llevar por la corriente y admirar el paisaje montañoso. Además, el parque piensa en la inclusión: cuenta con programas especiales para personas con discapacidad y un sector interactivo exclusivo para los más chicos.

Precios y horarios de las Termas de Cacheuta

El parque está abierto todo el año, de 10 a 18 horas. Para esta temporada de verano 2026, es fundamental chequear las tarifas antes de ir, ya que varían según el día de la semana. Según los valores de referencia para la temporada alta (vigentes desde finales de 2025 e inicios de 2026), los precios aproximados son:

  • Mayores de 11 años: $19.000 (lunes a viernes) y $21.000 (fines de semana y feriados).
  • Menores (3 a 10 años): $18.000 (días de semana) y $20.000 (fines de semana).
  • Menores de 3 años: Ingresan sin cargo.
Para comer, no hace falta gastar de más si no querés. El complejo permite el ingreso de alimentos y ofrece quinchos y parrillas para armar tu propio picnic. Si preferís la comodidad, podés optar por el restaurante del predio (que cuenta con fábrica de cerveza artesanal) o cruzar al pintoresco pueblo de Cacheuta para probar la gastronomía local.

Ya sea para flotar en el agua termal o disfrutar de un asado frente al río, Cacheuta sigue siendo el clásico que nunca falla para los mendocinos.

