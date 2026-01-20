Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza

Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad

A solo 39 kilómetros de la Ciudad de Mendoza , el paisaje cambia drásticamente para dar lugar a uno de los rincones más buscados por turistas y locales. En la precordillera de los Andes y bordeando el Río Mendoza, el Parque de Agua Termal de Cacheuta se posiciona como una escapada obligatoria para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado del centro.

Este complejo es uno de los más completos de la provincia y ofrece una experiencia que combina relax y diversión en un entorno natural único. Con aguas 100% termales a distintas temperaturas , el parque está diseñado para que el visitante pueda pasar el día entero disfrutando de sus instalaciones , ya sea en plan familiar o con amigos.

La propuesta del lugar es amplia y apta para todas las edades. El predio cuenta con más de 10 piscinas habilitadas, que incluyen desde sectores tranquilos con burbujas termales hasta áreas recreativas con toboganes y chorros de agua.

El agua de las Termas de Cacheuta es de distintas temperaturas, apto para todo público

Para los que buscan un momento de "bajada", el imperdible es el río lento de 270 metros , un circuito que permite dejarse llevar por la corriente y admirar el paisaje montañoso. Además, el parque piensa en la inclusión: cuenta con programas especiales para personas con discapacidad y un sector interactivo exclusivo para los más chicos.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, Hotel Spa termas de Cacheuta, Comedor Termas de Cacheuta | Ideal tanto para pasar un día tranquilo como para sumer experiencias en familia Foto: Cristian Lozano

Precios y horarios de las Termas de Cacheuta

El parque está abierto todo el año, de 10 a 18 horas. Para esta temporada de verano 2026, es fundamental chequear las tarifas antes de ir, ya que varían según el día de la semana. Según los valores de referencia para la temporada alta (vigentes desde finales de 2025 e inicios de 2026), los precios aproximados son:

Mayores de 11 años: $19.000 (lunes a viernes) y $21.000 (fines de semana y feriados).

$19.000 (lunes a viernes) y $21.000 (fines de semana y feriados). Menores (3 a 10 años): $18.000 (días de semana) y $20.000 (fines de semana).

$18.000 (días de semana) y $20.000 (fines de semana). Menores de 3 años: Ingresan sin cargo.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, Hotel Spa termas de Cacheuta, Comedor Dentro del Parque de Agua Termal de Cacheuta se puede comprar comida y bebidas Foto: Cristian Lozano

Para comer, no hace falta gastar de más si no querés. El complejo permite el ingreso de alimentos y ofrece quinchos y parrillas para armar tu propio picnic. Si preferís la comodidad, podés optar por el restaurante del predio (que cuenta con fábrica de cerveza artesanal) o cruzar al pintoresco pueblo de Cacheuta para probar la gastronomía local.

Ya sea para flotar en el agua termal o disfrutar de un asado frente al río, Cacheuta sigue siendo el clásico que nunca falla para los mendocinos.