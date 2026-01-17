Después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén. FOTO NA

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Imagen del 8 de enero de 2026 de familiares de prisioneros reaccionando frente al Internado Judicial de El Rodeo, en Guatire , estado Miranda, Venezuela . El Gobierno de Venezuela lleva a cabo la liberación de "un número importante de personas venezolanas y extranjeras", informó el jueves el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez. (Xinhua/Str) (ms) (jg) (ra) (vf)

Personas en Palestina inspeccionan los daños causados por un ataque israelí contra un campamento que alberga a personas desplazadas, en la Ciudad de Gaza , el 9 de enero de 2026. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (jg) (ra)

Fotografías en la Plaza Roja cubierta de nieve, en Moscú, Rusia, el 9 de enero de 2026. (Xinhua/Alexander Zemlianichenko Jr) (oa) (ra)

Vista aérea tomada con un dron de personas realizando un bloqueo en la carretera hacia Copacabana, en la ciudad de El Alto, Bolivia, el 9 de enero de 2026. Las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, núcleo político y económico del país andino, permanecen el viernes incomunicadas vía terrestre por los bloques impulsados por la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos y habilita nuevos ajustes económicos. (Xinhua/Javier Mamani) (jm) (oa) (ra) (vf) carretera Copacabana, Bolivia

Varias personas pescan en un río congelado durante el Festival de Hielo Sancheoneo de Hwacheon, en Hwacheon-gun, República de Corea, el 10 de enero de 2026. (Xinhua/Jun Hyosang) (oa) (ra) (ce)

Imagen del 9 de enero de 2026 de un petrolero que ha estado atracado aquí por varios días visto en Lechería, Anzoátegui, Venezuela. El Ejército estadounidense incautó el quinto petrolero presuntamente vinculado a Venezuela en la madrugada del viernes. (Xinhua/Lucio Tavora) (oa) (ra) (ce)

Una presentación de quema de neumáticos se lleva a cabo en el Parque de Exposiciones durante el Festival de Automóviles Summernats, en Canberra, Australia, el 10 de enero de 2026. El festival de automóviles se lleva a cabo aquí del 8 al 11 de enero. (Xinhua/Chu Chen) (jg) (ra) (ce)

Imagen del 10 de enero de 2026 de manifestantes sosteniendo pancartas durante una protesta que condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela frente al número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido. (Xinhua/Li Ying) (ah) (oa) (ce)

El operativo de combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces entró este domingo en una fase crítica, con el foco principal puesto en la protección de la vida, las viviendas de los pobladores y la infraestructura turística, 11 de enero. FOTO NA: Jefatura de Gabinete

Personal de seguridad examina el sitio donde ocurrió una explosión de gas, en Islamabad, capital de Pakistán, el 11 de enero de 2026. El número de muertos por una explosión de gas en una casa de bodas en la capital federal de Pakistán, Islamabad, aumentó a ocho, incluida una pareja de recién casados, mientras que otras 11 personas resultaron heridas, dijeron el domingo las autoridades locales. (Xinhua/Str) (ah) (oa) (ce)

La Etapa 7 del Rally Dakar de Arabia Saudita 2026 tuvo a tres argentinos como ganadores: Luciano Benavides en la categoría Motos, su hermano Kevin en la división Challenger y Jeremías Gómez Ferioli en Side by Side, 11 de Enero. FOTO NA: @dakar

Se redujo el peligro de incendios en Chubut, mientras continúan extinguiendo el fuego. Ya se quemaron 12 mil hectáreas y se extinguieron 22 de los 32 focos. Se esperan lluvias aisladas en los próximos días, 12 de Enero. Foto: NA

El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran prueba del piloto de KTM, que al abrir la pista durante toda la especial se gana 7'28" de bonificación, lo que le vale la tercera victoria de etapa en esta edición y el liderato de la clasificación con 10" de ventaja sobre su compañero Sanders, 12 de Enero. Autor: @LBenavides77/NA

Imagen del 12 de enero de 2026 de edificios residenciales y vehículos destruidos por los ataques aéreos israelíes, en Kfar Hatta, Líbano. Foto: (Xinhua/Ali Hashisho) (ah) (oa) (vf)/NA

La primera etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025/26 transita su recta final. En los próximos días, el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, arribará al Apostadero Naval Buenos Aires, dando por concluido el primer tramo de la 122° Campaña Antártica, 13 de Enero. FOTO: (Prensa Min. Defensa)/NA.

Un edificio colapsado debido a la tormenta que causó la muerte de cuatro palestinos en la Ciudad de Gaza en dos incidentes separados, mientras las fuertes lluvias y vientos azotaban la región en la Ciudad de Gaza, 13 de Enero. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro para Interior, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello, informaron en conferencia de prensa, que ya suman 406 liberaciones de prisioneros, no obstante, aseguró que el proceso no ha culminado, en Caracas, Venezuela, 14 de Enero. FOTO: (Xinhua/Ding Hongfa)/NA.