El cambio clave en el trámite para obtener la autorización para viajar con menores

El nuevo sistema implementado en la provincia de Mendoza será el único modo de comenzar el trámite. De qué se trata y cómo hacerlo.

Desde el 2 de febrero, el trámite para autorizaciones de viaje de menores solo se podrá iniciar online.

Desde el 2 de febrero, el trámite para autorizaciones de viaje de menores solo se podrá iniciar online.

El Poder Judicial de la provincia de Mendoza dispuso que desde el 2 de febrero el trámite para obtener las autorizaciones de viaje de menores se deberá realizar solo de manera online. Los permisos ya hechos en formato papel continuarán en vigencia hasta las fechas que los mismos indiquen.

Para modernizar y agilizar los servicios judiciales, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en funcionamiento en 2025 un nuevo sistema que permite iniciar digitalmente dicha autorización. A modo de prueba, este convivió con el presencial.

A partir del 2 de febrero próximo, este trámite solo se podrá empezar a través de la web. Desde el Poder Judicial aclararon que los permisos ya realizados en formate papel no perderán su validez.

Cabe aclarar que el proceso se comienza de manera online, pero se concluye de forma presencial, ya que es obligatorio certificar la firma de los progenitores o tutores.

Trámite digital

A través del Portal de Servicios a la Ciudadanía, los padres o tutores pueden cargar los datos del menor, adjuntar la documentación requerida y abonar los tres códigos 010 necesarios mediante la plataforma de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

El trámite simplifica la gestión al reducir los tiempos de espera y permitir que gran parte del proceso se realice desde una computadora o celular con acceso a internet. La única instancia presencial es la firma ante un funcionario judicial y el retiro del permiso. La herramienta lleva dos meses de prueba piloto y ya se concretaron más de 100 autorizaciones de viaje.

viajes en avión con niños.jpg

Paso a paso para realizar el trámite

  • Ingresar a www.jusmendoza.gob.ar.

  • Seleccionar el botón “Portal Servicios Ciudadanía”.

  • Entrar a “Legalizaciones y Certificaciones”.

  • Completar el formulario de autorización de viaje a menores y abonar los códigos 010 en línea.

  • Adjuntar la documentación requerida (DNI del menor, partida de nacimiento actualizada, DNI de padres/tutores y comprobante de pago).

  • Esperar el mail de confirmación con día y horario para firmar y retirar el permiso.

