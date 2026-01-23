Mendoza protege el 13% de su territorio con áreas naturales y uso público regulado

Mendoza cuenta con 19 áreas naturales protegidas , que representan el 13% del territorio provincial y son fundamentales para la conservación del ambiente , la biodiversidad , los ecosistemas estratégicos y el patrimonio natural y cultural de la provincia.

Durante la temporada de verano , la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente habilita actividades recreativas, educativas y turísticas, planificadas y reguladas para garantizar el cuidado del ambiente, el ordenamiento del uso público y la preservación de los valores naturales de cada área.

Siete de estas áreas requieren turno previo , y en algunos casos, guía habilitado. Esta modalidad responde a factores como la capacidad de carga ambiental, la fragilidad de los ecosistemas, la seguridad de los visitantes, la disponibilidad de infraestructura, la necesidad de guías habilitados y las condiciones climáticas y de accesibilidad.

Los turnos y tarifas se gestionan on line desde este link del Ministerio de Energía y Ambiente https://entradasanp.mendoza.gov.ar/turneroanppub/

Áreas Protegidas de Mendoza

image

Parque Provincial Aconcagua

Ubicado en el noroeste de Mendoza, en el departamento Las Heras, el Parque Provincial Aconcagua fue declarado área natural protegida en 1983. Alberga el cerro Aconcagua, la montaña más alta del hemisferio occidental, y protege glaciares de alto valor estratégico como reservas hídricas, además de sitios arqueológicos vinculados al Qhapac Ñan-Camino del Inca.

Entre las actividades habilitadas se encuentran el Circuito Interpretativo Laguna de los Horcones-Quebrada de Horcones, disponible todo el año y sujeto a condiciones climáticas; el trekking por el día Horcones-Confluencia-Horcones, habilitado desde el 15 de noviembre, con horarios de ingreso restringidos y sin posibilidad de pernocte; y el trekking desde Las Cuevas hasta el Campamento La Cascada, en la Quebrada Matienzo, de dificultad media a alta, recomendado realizar con guía debido a la ausencia de personal permanente de Guardaparques.

En todos los casos, el ingreso requiere reserva de turno previa.

image

Reserva Natural Caverna de las Brujas

Ubicada en Bardas Blancas, en el departamento Malargüe, esta reserva protege un sistema cavernario de origen marino, con estalactitas, estalagmitas y galerías de alto valor científico y turístico. Fue creada por la Ley Provincial 5544 en 1990.

El ingreso se realiza en grupos reducidos y con guía turístico habilitado obligatorio, que debe ser contratado por el visitante. Se ofrecen dos modalidades de visita: el recorrido completo de la cavidad, hasta la Sala de la Estalagmita Gigante, no permitido para menores de 7 años, y el recorrido parcial hasta la Sala de la Virgen, orientado a grupos familiares.

Las visitas se habilitan durante todo el año, de acuerdo con el estado del camino y las condiciones climáticas.

image

Reserva Natural Laguna del Diamante

Situada en el departamento San Carlos, a 3.250 metros sobre el nivel del mar y al pie del volcán Maipo, la Laguna del Diamante resguarda un entorno de alta montaña de gran valor paisajístico y ecológico, con presencia de vegas altoandinas y fauna silvestre como el guanaco.

Las modalidades de ingreso incluyen visitas por el día para actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo y picnic; ingreso con acampe, con permanencia diaria y cupos limitados; e ingreso andinista, que autoriza trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia de hasta siete días.

Las licencias de pesca deben adquirirse previamente, ya que no se comercializan dentro de la reserva.

image

Reserva Natural La Payunia

Ubicada en el departamento Malargüe, La Payunia constituye uno de los campos volcánicos más extensos y jóvenes del planeta, con más de 800 conos volcánicos y una de las poblaciones migratorias de guanacos más importantes del Centro-Oeste argentino. Su valor paisajístico y ecológico la posiciona como un área de relevancia internacional.

El Circuito Turístico Los Volcanes requiere guía habilitado obligatorio, que debe contratarse antes de la visita. Asimismo, se encuentra habilitado el acampe en la Seccional La Amarga, con ingreso y egreso en horarios establecidos.

image

Humedal Llancanelo

Creado en 1980 y ubicado en el departamento Malargüe, el Humedal Llancanelo es uno de los humedales más relevantes de la Diagonal Árida Sudamericana y un sitio clave para la nidificación del flamenco austral. Alberga una destacada diversidad de aves acuáticas y migratorias.

Las visitas pueden realizarse mediante un recorrido parcial autoguiado, que incluye Pozos de Carapacho y el volcán Trapal, o a través de un circuito completo con guía habilitado obligatorio, que incorpora Playa y Real de los Jueces. También se encuentra habilitado el acampe en la Seccional El Sauce, en un entorno natural con servicios básicos.

image

Divisadero Largo

Ubicada en el departamento de Capital, en las inmediaciones de la Ciudad de Mendoza, Divisadero Largo constituye un área singular de la precordillera, donde afloran formaciones geológicas con más de 200 millones de años de historia. El espacio está destinado al senderismo, la educación ambiental y el turismo científico.

Entre las actividades habilitadas se incluye el ingreso para senderismo por circuitos de distinta dificultad, así como el Tour Divisadero, un trekking guiado de corta duración que propone una interpretación geológica y paisajística del entorno.

image

Reserva de Biosfera Ñacuñán

Localizada en el departamento Santa Rosa, esta reserva protege más de 12.600 hectáreas de bosque nativo de algarrobo dulce y forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera desde 1986.

Actualmente, los turnos se encuentran suspendidos por falta de agua para los servicios sanitarios. Una vez reabierta, la reserva ofrece visitas por el día con senderos interpretativos, opción de acampe y propuestas educativas coordinadas previamente.

image

Información importante para visitantes a las áreas naturales protegidas de Mendoza

Las tarifas, categorías de visitantes, horarios y cupos se actualizan periódicamente y deben consultarse exclusivamente en el sistema oficial de turnos

Algunas actividades exigen guía habilitado, equipamiento específico o condiciones físicas mínimas.

El acceso a las áreas está sujeto a condiciones climáticas y ambientales, priorizando en todos los casos la conservación de los ecosistemas.

A través de esta red de Áreas Naturales Protegidas, Mendoza sostiene una política de conservación activa que articula protección ambiental, planificación territorial y uso público responsable, garantizando el cuidado del patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras.