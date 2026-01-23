Corte de agua: terminaron los trabajos, pero la normalización  del servicio será lenta.

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza llegó a su fin. Agua y Saneamiento Mendoza confirmó la finalización de las obras de instalación de dos nuevos caudalímetros en el establecimiento potabilizador Luján II. Con la culminación de los trabajos se inició de inmediato la fase de recuperación de reservas y purga del sistema.
Fase de recuperación: las tareas de purga de acueductos y llenado de reservas ya están en marcha.
Plazo estimado: el servicio se irá normalizando paulatinamente entre las 24 y 36 horas posteriores a la finalización de las obras.
Normalización total: se espera que la presión habitual en los domicilios se restablezca recién a partir de la noche del domingo.
Estado de las zonas afectadas
Los usuarios de las zonas que sufrieron el corte total este viernes comenzarán a notar el ingreso de agua en sus redes de manera escalonada:
Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.
Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.
Luján de Cuyo: Zona de Carrodilla a J.J. Paso y de Acceso Sur a Terrada.
Ciudad y Las Heras: Los trabajos de empalme realizados en simultáneo finalizan a la medianoche, iniciando su recuperación durante la madrugada del sábado.
Pedido de extrema responsabilidad
Debido a que las reservas domiciliarias han estado bajo presión durante todo el viernes, AYSAM reiteró el pedido de uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
Se solicita a los vecinos evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y, bajo ninguna circunstancia, realizar riego de jardines o lavado de veredas, ya que esto último está prohibido los 365 días del año.
Esta modernización, que implicó una inversión de USD 5.1 millones, permitirá en adelante una gestión automatizada y más eficiente de la macrodistribución para más de un millón de mendocinos.