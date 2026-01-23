Corte de agua: terminaron los trabajos, pero la normalización del servicio será lenta.

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza llegó a su fin. Agua y Saneamiento Mendoza confirmó la finalización de las obras de instalación de dos nuevos caudalímetros en el establecimiento potabilizador Luján II . Con la culminación de los trabajos se inició de inmediato la fase de recuperación de reservas y purga del sistema.

A pesar del cese de las tareas operativas, la empresa aclaró que el llenado de las redes es un proceso crítico que no se da de forma instantánea . El cronograma de restablecimiento previsto es el siguiente:

Los usuarios de las zonas que sufrieron el corte total este viernes comenzarán a notar el ingreso de agua en sus redes de manera escalonada:

Normalización total: se espera que la presión habitual en los domicilios se restablezca recién a partir de la noche del domingo .

Plazo estimado: el servicio se irá normalizando paulatinamente entre las 24 y 36 horas posteriores a la finalización de las obras.

Fase de recuperación: las tareas de purga de acueductos y llenado de reservas ya están en marcha.

Debido a que las reservas domiciliarias han estado bajo presión durante todo el viernes, AYSAM reiteró el pedido de uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

Ciudad y Las Heras: Los trabajos de empalme realizados en simultáneo finalizan a la medianoche , iniciando su recuperación durante la madrugada del sábado.

Luján de Cuyo: Zona de Carrodilla a J.J. Paso y de Acceso Sur a Terrada.

Se solicita a los vecinos evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y, bajo ninguna circunstancia, realizar riego de jardines o lavado de veredas, ya que esto último está prohibido los 365 días del año.

Esta modernización, que implicó una inversión de USD 5.1 millones, permitirá en adelante una gestión automatizada y más eficiente de la macrodistribución para más de un millón de mendocinos.