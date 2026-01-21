21 de enero de 2026
Sitio Andino
Corte de agua masivo en el Gran Mendoza: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Según informó AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza, el corte de agua se debe a la instalación de nuevos caudalímetros a la salida del establecimiento Luján II.

Corte de agua masivo por obras de modernización: cuándo y qué zonas se verán afectadas.

 Por Natalia Mantineo

En el marco del Plan de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Gran Mendoza, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció un importante corte de agua previsto para este viernes 23 de enero. Los trabajos consistirán en la instalación de dos nuevos caudalímetros y afectará a varias zonas del Área Metropolitana.

Las tareas comenzarán a las 5 en el establecimiento potabilizador Luján II. Según informaron desde la empresa, el operativo técnico tendrá una duración estimada de 6 horas, pero el proceso de recuperación del sistema será lento y podría extenderse entre 24 y 36 horas.

caudalímetro electromagnético de aysam, acueducto
Corte de agua programado en varias zonas del Gran Mendoza.

Corte de agua: estas son las zonas afectadas

El suministro se verá interrumpido o afectado desde las primeras horas del viernes en los siguientes sectores:

  • Maipú: localidades de Coquimbito y Luzuriaga.

  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.

  • Luján de Cuyo: el cuadrante comprendido desde Carrodilla hasta J.J. Paso, y desde el Acceso Sur hasta calle Terrada.

Una vez finalizada la instalación de los equipos, el personal operativo de AYSAM iniciará las maniobras de purga de acueductos y recuperación de reservas.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que el servicio se restablecerá de manera paulatina entre 24 y 36 horas posteriores a la obra. Se estima que la presión normal volverá a los hogares recién a partir de la noche del domingo.

instalación del caudalimetro en establecimiento potabilizador Potrerillos, AYSAM, corte de agua 06-09-25
Los trabajos forman parte del Plan de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Gran Mendoza.

Inversión y tecnología

Esta obra forma parte de un proyecto de macrodistribución que cuenta con una inversión superior a los 5.1 millones de dólares. Con la incorporación de estos dos nuevos caudalímetros, ya suman 12 los dispositivos instalados en puntos clave como Benegas, Alto Godoy, Godoy Cruz y Potrerillos.

El objetivo central es automatizar y medir con precisión el caudal de agua para optimizar la calidad del servicio que reciben más de 1.100.000 mendocinos.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la extensión del corte, AYSAM solicitó a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable:

  • Reserva de emergencia: mantener al menos 2 litros de agua embotellada por integrante del hogar.

  • Cuidado del tanque: limitar el uso del agua del tanque domiciliario para tareas esenciales (higiene y cocina).

  • Restricciones: evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines durante todo el fin de semana.

  • Prohibiciones: se recuerda que el lavado de veredas y autos con manguera está prohibido las 24 horas del día.

Regar 2 - 111434
Extremar el uso del agua potable y evitar el derroche.

