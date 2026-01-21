Corte de agua masivo en el Gran Mendoza: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

En el marco del Plan de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Gran Mendoza, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) anunció un importante corte de agua previsto para este viernes 23 de enero. Los trabajos consistirán en la instalación de dos nuevos caudalímetros y afectará a varias zonas del Área Metropolitana.
Las tareas comenzarán a las 5 en el establecimiento potabilizador Luján II. Según informaron desde la empresa, el operativo técnico tendrá una duración estimada de 6 horas, pero el proceso de recuperación del sistema será lento ypodría extenderse entre 24 y 36 horas.
El suministro se verá interrumpido o afectado desde las primeras horas del viernes en los siguientes sectores:
Maipú: localidades de Coquimbito y Luzuriaga.
Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.
Luján de Cuyo: el cuadrante comprendido desde Carrodilla hasta J.J. Paso, y desde el Acceso Sur hasta calle Terrada.
Una vez finalizada la instalación de los equipos, el personal operativo de AYSAM iniciará las maniobras de purga de acueductos y recuperación de reservas.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que el servicio se restablecerá de manera paulatina entre 24 y 36 horas posteriores a la obra. Se estima que la presión normal volverá a los hogares recién a partir de la noche del domingo.
Inversión y tecnología
Esta obra forma parte de un proyecto de macrodistribución que cuenta con una inversión superior a los 5.1 millones de dólares. Con la incorporación de estos dos nuevos caudalímetros, ya suman 12 los dispositivos instalados en puntos clave como Benegas, Alto Godoy, Godoy Cruz y Potrerillos.
El objetivo central es automatizar y medir con precisión el caudal de agua para optimizar la calidad del servicio que reciben más de 1.100.000 mendocinos.