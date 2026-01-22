22 de enero de 2026
Laguna de Llancanelo ingresa a una red continental de conservación ambiental

El humedal de Malargüe fue reconocido por su rol estratégico en la supervivencia de aves migratorias de América.

Laguna de Llancanelo (Foto gentileza Rolando Poblete).

 Por Claudio Altamirano

Laguna de Llancanelo fue incorporada oficialmente a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP), un reconocimiento internacional que posiciona al humedal mendocino como sitio estratégico para la conservación de aves migratorias del continente y fortalece el sistema provincial de áreas naturales protegidas.

La distinción fue otorgada al Área Natural Protegida Provincial ubicada en el departamento de Malargüe, consolidando su valor ambiental a escala regional y continental. La inclusión en la RHRAP reconoce a Llancanelo como un humedal clave dentro de las rutas migratorias que conectan América del Norte con el extremo sur del continente, y marca un nuevo hito para la política ambiental de Mendoza.

Laguna de Llancanelo humedal clave de Mendoza para las rutas migratorias de América

Según explicó el director de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, Iván Funes Pinter, la incorporación se sustenta en los resultados de un proyecto de censos de aves playeras desarrollado entre febrero de 2023 y febrero de 2025. El estudio fue liderado por la Fundación Humedales / Wetlands International y permitió confirmar el rol estratégico del sitio como hábitat para especies migratorias y residentes.

Entre los principales hallazgos, se destacó que la Laguna de Llancanelo alberga de manera regular más del 1% de la población mundial del Playero de Baird (Calidris bairdii), uno de los criterios internacionales más relevantes para definir áreas prioritarias de conservación. En enero de 2024 se registraron más de 4.300 individuos y, en diciembre del mismo año, se alcanzó un pico de 5.458 ejemplares.

playero 2

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, señaló que este reconocimiento se enmarca en una política provincial que articula gestión territorial, conocimiento científico y fortalecimiento institucional. En ese sentido, destacó la alineación de estas acciones con los principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que promueve la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas.

Por su parte, el biólogo Heber Sosa, coordinador de la Fundación Humedales, subrayó el valor ecológico de Llancanelo dentro de las rutas migratorias continentales. Explicó que las aves que utilizan este humedal recorren hasta 16.000 kilómetros cada año, desde Canadá y Alaska hasta Tierra del Fuego, dependiendo de una red de humedales que funcionan como áreas de descanso y alimentación.

9.12.2023 bañados llancanelo.jpg

Laguna de Llancanelo y su valor científico

En ese esquema, Llancanelo cumple una función clave como “estación de servicio” para las aves migratorias. La actualización del conocimiento científico, el monitoreo permanente y la comparación con datos históricos de más de tres décadas fortalecen la planificación y el manejo del área protegida.

Con esta incorporación, Mendoza refuerza un modelo de conservación basado en evidencia científica y planificación a largo plazo, posicionando a la Laguna de Llancanelo como un nodo fundamental dentro de las rutas migratorias del continente.

