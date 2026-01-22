General Alvear optimiza su Planta de Residuos con separación de secos

El asesor de Gestión Ambiental del municipio de General Alvear , Denis Rabanal, mostró el funcionamiento de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y explicó cómo la instalación de puntos limpios y el fortalecimiento de la recolección diferenciada permitieron mejorar el trabajo diario en el lugar, con un mayor predominio de residuos secos.

Rabanal señaló que este proceso se desarrolla desde hace varios meses y es el resultado de un trabajo conjunto entre la Asesoría de Gestión Ambiental, la Dirección de Servicios Públicos y la cooperativa de trabajo Anulen Suyai, que opera en la planta. “Se trata de un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo y que tiene que ver con trabajar siempre con los residuos secos en la planta de residuos. Antes se trabajaba con camiones compactadores y con residuos mezclados” , explicó.

Según detalló, desde hace cinco meses se reforzó la recolección diferenciada de basura reciclable, como plástico, cartón y aluminio . “Una vez por semana, en los sectores donde pasa la minicargadora con camión abierto, correspondiente a los residuos tipo B o C, los vecinos también dejan separados los residuos reciclables, lo que facilita su recuperación”, indicó.

En paralelo, los integrantes de la cooperativa recorren los barrios con carros, recolectando exclusivamente residuos secos. Esta modalidad, sostuvo Rabanal, favoreció una mayor participación de los vecinos. “Cada vez más personas separan los residuos en sus casas , consultan qué materiales se recolectan o esperan el paso del carro para entregar el material de manera directa”, comentó.

Respetar la separación de la basura

Esta situación contribuye a cuidar la salud y el trabajo de los empleados, al disminuir la manipulación de residuos húmedos, que suelen generar mayores riesgos sanitarios. Al mismo tiempo, se logra reducir los atascos, el desgaste prematuro y las roturas de las máquinas, prolongando su vida útil y mejorando la eficiencia operaria.

Como consecuencia de este esquema, el funcionamiento de la planta se vio optimizado. “Hoy estamos trabajando con un 97 por ciento de residuos secos, algo que antes no ocurría porque llegaba la basura mezclada”, afirmó. En cuanto a los puntos limpios ubicados en plazas y otros espacios públicos, indicó que, si bien el nivel de separación es positivo, aún se registran residuos húmedos, por lo que se continúa trabajando en concientización.

En ese sentido, recordó que los contenedores verde, azul y amarillo están destinados únicamente a residuos secos y destacó la importancia de respetar esa separación. También remarcó que el día en que pasa la minicargadora con camión abierto los vecinos pueden dejar los reciclables separados para facilitar el trabajo de la cooperativa.

Finalmente, Rabanal subrayó que este sistema permite recuperar una mayor cantidad de materiales y genera un impacto social y ambiental. “Por un lado, la cooperativa puede vender más material y mejorar sus ingresos, y por otro, se logra reinsertar en el sistema productivo residuos que antes se tiraban”, concluyó.