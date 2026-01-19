19 de enero de 2026
Sitio Andino
General Alvear potencia la educación con un edificio para todas las carreras

Profesores, técnicos y jóvenes podrán acceder a carreras, talleres y programas de formación en un mismo lugar de General Alvear.

Capacitación laboral en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

El director de Educación del Municipio de General Alvear, José Morán, brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre las nuevas capacitaciones y carreras que comenzarán a dictarse en el nuevo edificio de la Dirección, actualmente en etapa final de acondicionamiento.

Morán explicó que el espacio permitirá concentrar y ampliar toda la propuesta educativa municipal. “Estamos trabajando en los últimos detalles de este nuevo edificio, que nos va a permitir ampliar y poder tener todas las carreras, talleres y capacitaciones en un mismo lugar”, señaló. El inmueble funcionará en la intersección de Zeballos y Chapeaurouge, con áreas administrativas, talleres en planta baja y carreras en el primer piso.

Entre las propuestas formativas, el director destacó el profesorado de Educación Física, que iniciará una nueva cohorte. “Vamos a tener alrededor de 110 jóvenes que van a venir a estudiar y formarse en este nuevo edificio”, indicó, y recordó que, junto a la licenciatura en Enfermería, se trata de carreras de grado gestionadas durante la actual administración.

Capacitación laboral en General Alvear

También hizo referencia al programa Mendoza EDUCA, destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años. “Es un espacio donde se forman en programación, datos y robótica, con una participación de entre 80 y 90 jóvenes”, precisó Morán.

En materia de capacitación laboral, resaltó el trabajo conjunto con el Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. “El año pasado tuvimos una gran participación en capacitaciones laborales; alrededor de 35 personas se certificaron en instalación de aires acondicionados y hoy muchas de ellas ya están trabajando”, afirmó.

Otro de los puntos destacados fue el funcionamiento del secundario municipal para empleados de la comuna. “Se pensó en que los empleados municipales tuvieran un espacio propio, con aulas equipadas y condiciones adecuadas para estudiar”, explicó.

Finalmente, Morán subrayó el impacto regional de la oferta educativa local. “Hoy hay más de 400 estudiantes que no son de General Alvear y que eligen venir a estudiar al departamento. Estamos armando un aula de informática que permitirá rendir exámenes acá, evitando traslados a otras provincias”, señaló, y agregó que esta política apunta a consolidar a General Alvear como un polo educativo, con beneficios formativos y económicos para la comunidad.

