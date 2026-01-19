19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Imperdible

Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre

El ciclo cultural tendrá una nueva edición este miércoles 21 en el Teatro Griego Papa Francisco, con shows en vivo, food trucks y acceso gratuito.

El Teatro Griego Papa Francisco será sede del evento.

El Teatro Griego Papa Francisco será sede del evento.

Por Sitio Andino Departamentales

La propuesta cultural “Rock con Vos”, que organiza Maipú Municipio, tendrá este miércoles 21 de enero su cuarta noche, con una jornada de música en vivo, entrada libre y tributos a bandas emblemáticas del rock nacional. El evento se desarrollará desde las 20.30 en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano Sur.

Pensado para disfrutar en familia o con amigos, el ciclo ya se consolidó como parte de la agenda cultural mendocina y en cada edición convoca a miles de vecinos y vecinas que se acercan a compartir una noche al aire libre.

Lee además
Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera
Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje.
Así será la intervención vial

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Rock con Vos: homenajes a clásicos del rock argentino en Maipú

La cuarta edición de Rock con Vos ofrecerá un recorrido musical por distintas generaciones del rock nacional, con homenajes a tres bandas que marcaron época:

  • Divididos, interpretado por la banda tributo Aladelta
  • Memphis La Blusera, a cargo de La Triple
  • Estelares, con el show de Alas Rotas

La propuesta busca revalorizar el cancionero argentino y acercarlo a nuevos públicos a través de bandas locales.

Rock con Vos 01
El mi&eacute;rcoles 21 de enero, cuarta jornada de "Rock con Vos" en Maip&uacute;.

El miércoles 21 de enero, cuarta jornada de "Rock con Vos" en Maipú.

Entrada libre y propuesta gastronómica

Además de los shows en vivo, el evento contará con un espacio gastronómico con food trucks, lo que convierte a la jornada en una experiencia cultural completa, en un entorno natural y cuidado.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida para garantizar el acceso a la cultura, promover a los artistas y poner en valor los espacios públicos del departamento.

De esta manera, el Teatro Griego Papa Francisco continúa consolidándose como un punto de encuentro comunitario para actividades artísticas y recreativas en Maipú.

Temas
Seguí leyendo

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Hallazgo de restos humanos en Maipú: apareció una pierna en un segundo rastrillaje

La obra del Gobierno de Mendoza y Aysam para reducir riesgos ambientales en el Este

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo

Temporada de Ruta: Bruno Contreras ganó la 8ª fecha y Guaymallén dominó en Maipú

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Rescataron a un joven de un auto incendiado en Maipú: había chocado contra un árbol

LO QUE SE LEE AHORA
A la espera del rescate en medio de la  majestuosidad de Laguna de Llancanelo.
Naturaleza e inmensidad

Laguna de Llancanelo: vuelco y un rescate clave en plena soledad

Las Más Leídas

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel cortita.
Casa Rosada

La movida de Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos

Un afortunado jugador del Quini 6 se llevó un pozo de más de 380 millones.
¡Qué suerte!

De dónde es y a qué números jugó el nuevo millonario que dejó el Quini 6

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340