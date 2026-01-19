Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre

La propuesta cultural “Rock con Vos” , que organiza Maipú Municipio, tendrá este miércoles 21 de enero su cuarta noche , con una jornada de música en vivo, entrada libre y tributos a bandas emblemáticas del rock nacional. El evento se desarrollará desde las 20.30 en el Teatro Griego Papa Francisco , ubicado en el Parque Metropolitano Sur.

Pensado para disfrutar en familia o con amigos , el ciclo ya se consolidó como parte de la agenda cultural mendocina y en cada edición convoca a miles de vecinos y vecinas que se acercan a compartir una noche al aire libre.

La cuarta edición de Rock con Vos ofrecerá un recorrido musical por distintas generaciones del rock nacional , con homenajes a tres bandas que marcaron época:

La propuesta busca revalorizar el cancionero argentino y acercarlo a nuevos públicos a través de bandas locales.

Rock con Vos 01 El miércoles 21 de enero, cuarta jornada de "Rock con Vos" en Maipú.

Entrada libre y propuesta gastronómica

Además de los shows en vivo, el evento contará con un espacio gastronómico con food trucks, lo que convierte a la jornada en una experiencia cultural completa, en un entorno natural y cuidado.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida para garantizar el acceso a la cultura, promover a los artistas y poner en valor los espacios públicos del departamento.

De esta manera, el Teatro Griego Papa Francisco continúa consolidándose como un punto de encuentro comunitario para actividades artísticas y recreativas en Maipú.