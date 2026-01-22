Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

El Banco de la Nación Argentina mantiene distintas promociones activas para sus clientes en la provincia de Mendoza, con beneficios que alcanzan a rubros esenciales del consumo diario. Los descuentos están disponibles a través de tarjetas y la billetera digital del banco.

En ese contexto, Sitio Andino realizó un relevamiento de las promociones publicadas oficialmente por la entidad, que incluyen supermercados, carnicerías, farmacias, tecnología y combustible. A continuación, el detalle completo de los beneficios.

Te puede ser útil Aprovechá los descuentos en combustibles que Banco Nación tiene para vos

AHORROS Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país

El rubro alimentos concentra los descuentos más significativos, con rebajas del 30% en cadenas de supermercados, siempre pagando con tarjetas Visa del Banco Nación a través de MODO BNA+:

En supermercados el banco ofrece hasta 30% de descuento.

También dentro de los alimentos, la entidad ofrece descuentos en carnicerías de Mendoza:

Vaca Negra: 30% de descuento pagando con crédito Visa exclusivo MODO BNA+

Granja Benedetti: 30% de descuento pagando con crédito Visa exclusivo MODO BNA+

Carnes Rizzo: 30% de descuento pagando con crédito Visa exclusivo MODO BNA+

Cuidado personal y salud: descuentos en farmacias y ópticas

Las promociones también alcanzan a rubros vinculados a la salud, con beneficios que combinan descuentos directos y financiación en cuotas sin interés.

En el caso de las ópticas, la entidad ofrece 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con crédito Visa en Visión, Scerbo y La Pirámide, entre otras.

Por su parte, el banco ofrece 3 cuotas sin interés con crédito visa y 10% de descuentos en Farmacias del Puente.

Para la lectura: beneficios en librerías

El Banco Nación también ofrece promociones en librerías, una opción que cobra relevancia en compras culturales:

Cúspide: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con crédito Visa

Ludditas: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con crédito Visa

Cuotas largas en tecnología

En el rubro tecnología y electrodomésticos, los beneficios se concentran en la financiación, con planes de cuotas que permiten distribuir el gasto.

En Frávega y Naldo la entidad propone 3, 6 y 12 cuotas sin interés abonando con crédito Visa.

aumento de naftas, shell, combustible, precio, galería Todos los viernes el banco ofrece un 30% de reintegro en combustible, con un tope de $15.000. Foto: Yemel Fil

Combustible, un descuento que se sostiene todos los viernes

Uno de los beneficios más utilizados por los clientes del Banco Nación es el descuento en estaciones de servicio, vigente durante un día específico de la semana.

YPF, Axion y Shell: 30% de descuento los días viernes

Tope de reintegro: $15.000

Vigente hasta el 28 de febrero de 2026

Pago con crédito exclusivo MODO BNA+

En este contexto, los clientes del Banco Nación pueden acceder a estas promociones que buscan incentivar el consumo y ofrecer un alivio al gasto cotidiano, especialmente en un escenario económico que continúa siendo complejo para los hogares.