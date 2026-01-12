12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
FINANZAS PERSONALES

Depósito a plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana a 30 días con $400.000, $700.000 y $1.500.000

El depósito a plazo fijo en Banco Nación ofrece previsibilidad en un contexto de tasas más bajas. Cuánto rinde invertir distintos montos.

Depósito a plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana a 30 días con $400.000, $700.000 y $1.500.000

Depósito a plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana a 30 días con $400.000, $700.000 y $1.500.000

A continuación, un repaso por cuánto se gana al invertir distintos montos en un plazo fijo a 30 días en esta entidad.

Lee además
Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días
PARA TENER EN CUENTA

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 12 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 12 de enero de 2026
image.png
El Banco Nación ofrece una TNA de 23,50%

El Banco Nación ofrece una TNA de 23,50%

Cuánto rinde un plazo fijo de $400.000 en el Banco Nación

Con una tasa mensual estimada del 1,96%, invertir $400.000 en un plazo fijo a 30 días genera una ganancia aproximada de $7.833.

De este modo, el monto total a cobrar al vencimiento del plazo será de $407.833.

Rendimiento para depósitos de $700.000 y $1.500.000

En el caso de un depósito de $700.000, la ganancia mensual asciende a $13.708, por lo que el total al vencimiento alcanza los $713.708.

Por su parte, si se invierten $1.500.000, el rendimiento estimado es de $29.375, y el monto final a cobrar será de $1.529.375 al cumplirse los 30 días.

Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo

Antes de realizar este tipo de inversión, es importante considerar algunos aspectos clave, según BAE Negocios:

  • La tasa de interés puede modificarse al momento de renovar el depósito.
  • El dinero no puede retirarse antes de la fecha de vencimiento.
  • En contextos de alta inflación, el rendimiento puede quedar por debajo del aumento de precios.

Aun así, para perfiles conservadores, el plazo fijo continúa siendo una herramienta sencilla para obtener un ingreso mensual adicional, con bajo riesgo y sin la necesidad de asumir grandes volatilidades.

Temas
Seguí leyendo

INDEC: qué servicios incluirá la nueva forma de medir la inflación

ANSES: quiénes cobran este lunes 12 de enero de 2026

Vacaciones sin trabajo: 8 recomendaciones para lograr un descanso real

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla

Las ventas minoristas en Argentina cerraron 2025 con un leve crecimiento

Pese a la falta de crédito, las ventas de autos usados marcaron un récord en 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 11 de enero de 2026

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en enero 2026

LO QUE SE LEE AHORA
INDEC: qué servicios incluirá la nueva forma de medir la inflación
NUEVO ENFOQUE

INDEC: qué servicios incluirá la nueva forma de medir la inflación

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla