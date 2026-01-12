Depósito a plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana a 30 días con $400.000, $700.000 y $1.500.000

El depósito a plazo fijo del Banco de la Nación Argentina continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas tradicionales que priorizan previsibilidad y seguridad . Si bien en los últimos meses las tasas nominales anuales (TNA) retrocedieron en todo el sistema financiero, la propuesta del Banco Nación se mantiene competitiva, con una TNA del 23,5% .

A continuación, un repaso por cuánto se gana al invertir distintos montos en un plazo fijo a 30 días en esta entidad.

Con una tasa mensual estimada del 1,96% , invertir $400.000 en un plazo fijo a 30 días genera una ganancia aproximada de $7.833 .

De este modo, el monto total a cobrar al vencimiento del plazo será de $407.833.

Rendimiento para depósitos de $700.000 y $1.500.000

En el caso de un depósito de $700.000, la ganancia mensual asciende a $13.708, por lo que el total al vencimiento alcanza los $713.708.

Por su parte, si se invierten $1.500.000, el rendimiento estimado es de $29.375, y el monto final a cobrar será de $1.529.375 al cumplirse los 30 días.

Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo

Antes de realizar este tipo de inversión, es importante considerar algunos aspectos clave, según BAE Negocios:

La tasa de interés puede modificarse al momento de renovar el depósito.

al momento de renovar el depósito. El dinero no puede retirarse antes de la fecha de vencimiento.

antes de la fecha de vencimiento. En contextos de alta inflación, el rendimiento puede quedar por debajo del aumento de precios.

Aun así, para perfiles conservadores, el plazo fijo continúa siendo una herramienta sencilla para obtener un ingreso mensual adicional, con bajo riesgo y sin la necesidad de asumir grandes volatilidades.