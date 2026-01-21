Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país

El depósito a plazo fijo mostró bajos rendimientos durante los últimos meses, pero esta semana trajo una novedad relevante: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó una actualización de tasas y la mayoría de las entidades ajustó al alza sus rendimientos, con subas superiores al 2,5% respecto de la semana anterior.
Uno de los casos más notorios fue el del Banco de la Nación Argentina, cuya tasa nominal anual pasó del 23,5% al 26%. Aun así, algunas entidades privadas ya ofrecen rendimientos que se acercan o incluso superan el 30% de TNA.
Los cambios no se limitaron a los plazos fijos. El call interbancario —préstamos a muy corto plazo entre entidades— escaló por encima del 45%, frente al 30% registrado la semana previa.
A su vez, la tasa Tamar, que mide los plazos fijos mayoristas, avanzó del 28,7% a comienzos de enero al 35% actual. Los adelantos en cuenta corriente subieron del 40,3% al 48,3%, mientras que las Lecap a 30 días ya rinden cerca del 37% de TNA.
Según datos publicados por La Nación, estos rendimientos se ubican ampliamente por encima de la inflación esperada para 2026, que ronda el 20,1%, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central.
Banco por banco: cómo quedaron las tasas de plazo fijo
En concreto, las tasas nominales anuales de las principales entidades quedaron de la siguiente manera: