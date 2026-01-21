Sube la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país

El depósito a plazo fijo mostró bajos rendimientos durante los últimos meses, pero esta semana trajo una novedad relevante: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó una actualización de tasas y la mayoría de las entidades ajustó al alza sus rendimientos, con subas superiores al 2,5% respecto de la semana anterior.

Uno de los casos más notorios fue el del Banco de la Nación Argentina , cuya tasa nominal anual pasó del 23,5% al 26% . Aun así, algunas entidades privadas ya ofrecen rendimientos que se acercan o incluso superan el 30% de TNA .

Los cambios no se limitaron a los plazos fijos. El call interbancario —préstamos a muy corto plazo entre entidades— escaló por encima del 45% , frente al 30% registrado la semana previa.

La tasa nominal del Banco de la Nación Argentina pasó del 23,5% al 26%.

A su vez, la tasa Tamar , que mide los plazos fijos mayoristas, avanzó del 28,7% a comienzos de enero al 35% actual . Los adelantos en cuenta corriente subieron del 40,3% al 48,3% , mientras que las Lecap a 30 días ya rinden cerca del 37% de TNA .

Según datos publicados por La Nación, estos rendimientos se ubican ampliamente por encima de la inflación esperada para 2026, que ronda el 20,1%, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central.

Banco por banco: cómo quedaron las tasas de plazo fijo

En concreto, las tasas nominales anuales de las principales entidades quedaron de la siguiente manera:

Banco de la Nación Argentina: 26%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 22%

Banco BBVA: 23%

Banco Macro S.A.: 27,5%

Banco Credicoop: 25%

Banco CMF S.A.: 30%

Banco Comafi: 24%

Banco Hipotecario: 29%

Con este nuevo escenario, los plazos fijos refuerzan su perfil como una opción de ahorro exitosa. La evolución de las tasas será clave para determinar si este instrumento logra consolidar su atractivo entre los pequeños y medianos ahorristas.