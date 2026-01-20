20 de enero de 2026
Sitio Andino
Identidad local

General Alvear celebra 90 años de Vendimia con una muestra imperdible

Más de 200 fichas de cosecha y fotografías de reinas permiten conocer la tradición vitivinícola y agrícola del departamento de General Alvear.

Muestra vendimial en el departamento de General Alvear.

Muestra vendimial en el departamento de General Alvear.

La propuesta incluye además una muestra compuesta por más de 200 fichas de cosecha pertenecientes a distintas familias del departamento, que constituyen un valioso registro de la historia productiva de General Alvear y de generaciones de trabajadores vinculados a la actividad agrícola.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la importancia de la iniciativa y señaló: “como todos los años tenemos la Muestra Vendimial, porque no podemos dejar de contar nuestra historia. Este año se recorren 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y también de la fiesta departamental”.

En ese sentido, explicó que la exposición permite realizar un recorrido por distintos momentos de la celebración vendimial: “estamos frente a una muestra con una gran historia, con los vestidos, las bandas y las fotografías de cada una de las reinas y representantes de esta fiesta que es cultural, turística y que representa al agricultor y al trabajador de la tierra”.

Achetoni también remarcó el reconocimiento a quienes han representado al departamento a lo largo de los años: “Todos los años queremos homenajear a las reinas mandato cumplido y a quienes hoy llevan la corona, porque realizan un trabajo incansable difundiendo nuestro departamento y nuestra provincia”.

La muestra permanecerá abierta al público en el Museo Calafat, en horarios de mañana y tarde, e invitan a toda la comunidad a acercarse y participar de esta propuesta cultural vinculada a la identidad vendimial de General Alvear.

