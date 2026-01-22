22 de enero de 2026
Sitio Andino
Tarifas municipales 2026

General Alvear actualiza tarifas de estacionamiento medido para 2026

El Director de Rentas, Nelson Álvarez, detalló que la tarjeta 2026 cuesta 300 pesos y aconsejó no usar las del 2024, que ya no son válidas.

Estacionamiento controlado en General Alvear.

Estacionamiento controlado en General Alvear.

El Director de Rentas de la Municipalidad de General Alvear, Nelson Álvarez, brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre los nuevos valores del servicio de Estacionamiento Controlado y explicó los alcances de la tarifaria municipal aprobada para el año 2026.

En ese marco, Álvarez precisó que el valor actualizado de la tarjeta de estacionamiento es de 300 pesos y que la misma se identifica con el color verde. Además, aclaró que las tarjetas correspondientes al año 2025, de color rojo y con un valor de 200 pesos, continúan vigentes y podrán utilizarse hasta diciembre de 2026.

“Como año nuevo tenemos montos nuevos, así que las tarjetas para el estacionamiento medido de este año 2026 son de 300 pesos y son las tarjetas de color verde. Hay que tener en cuenta también que las tarjetas del año 2025, de color rojo, aún están vigentes. Esas tienen un valor de 200 pesos y tienen vigencia hasta fin de año, así que pueden usar cualquiera de las dos”, explicó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que las tarjetas del año 2024, identificadas con color azul, ya no tienen validez. “Tengan cuidado al momento de comprar: compren las de color rojo, que son del 2025, o las de color verde, que son de este año”, señaló.

Por otra parte, Álvarez se refirió a la nueva ordenanza tarifaria aprobada por el Concejo Deliberante a fines de diciembre de 2025. “Se establecen los nuevos valores para todo lo que es tasa del año 2026: tasa de inmuebles, tasa de comercio y todas las prestaciones que brinda el municipio. Veníamos con un atraso, ya que históricamente las tasas se ajustaban por debajo de la inflación, y en esta oportunidad se fijó un monto un poco superior, con la idea de recuperar ese atraso”, indicó.

Finalmente, recordó los vencimientos y beneficios previstos para los contribuyentes. “El primer bimestre vence el 31 de marzo de 2026. Si se realiza el pago anual hay importantes beneficios: quienes estuvieron al día al 31 de diciembre y no registran deuda acceden a un descuento del 25%. En el caso de quienes tuvieron deuda hasta el 31 de diciembre de 2025 y hacen el pago anual, el beneficio es del 15%. Invitamos a la gente a acercarse antes del 31 de marzo para aprovechar estos descuentos”, concluyó.

