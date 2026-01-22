Hito en San Rafael: la obra del gasoducto entra en su fase final

Un hito muy importante se produjo en las últimas horas en el departamento de San Rafael . Es que arribaron importantes materiales para el gasoducto , que permite que la obra llegue a un 95% de avance .

Los equipos son fundamentales para avanzar en la Estación de Separación, Medición y Odorización que se encuentra en el paraje La Tosca, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de San Rafael y en el límite interdepartamental con San Carlos.

“Con la llegada de estos nuevos equipos el porcentaje de avance de obra llega al 95%. Ya estamos en la fase final”, destacó el Intendente Omar Félix quien supervisó personalmente el arribo de los camiones. En el mismo sentido anunció que “con esto entramos en la fase final y esperamos completar la obra en el mes de mayo y que miles de sanrafaelinos puedan acceder al gas natural” .

Hay que destacar que el Municipio de San Rafael está haciendo un gran esfuerzo económico para completar los trabajos . Tras cobrar fondos adeudados por Nación, la comuna aporta importantes recursos para finalizar el tendido y sus plantas.

La posibilidad de contar con gas natural, no solo brindará comodidad y un recurso más económico a los hogares (frente a garrafas o electricidad), sino también abrir las posibilidades al desarrollo del sector industrial.

La Secretaria de Obras Públicas del Municipio, Andrea Fichetti contó que “son tres equipos muy importantes que se llaman skid y que contienen toda la mecánica para la medición, separación y regulación que corresponde a la estación de Gasandes”.

Los skids llegaron desde la provincia de Córdoba procedentes de la firma COCIER. Se trata de elementos que ya vienen listos y con todas las pruebas necesarias.

El camino del gas

A través de estos equipos se recibe el gas del gasoducto internacional y se baja la presión. Luego se transporta a la ESMO de Ecogas para “odorizar” y partir hacia el gasoducto de 36 kilómetros que corre a la par de la Ruta Nacional 143.

Luego arriba a la planta de regulación intermedia ubicada a la vera del Arco de Ingreso a San Rafael, para reducir nuevamente la presión. Finalmente, llega por un caño de menor diámetro a la planta de regulación final en Plaza España de Ciudad donde se vuelve a hacer una reducción de presión para el gas domiciliario.

