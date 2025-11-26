26 de noviembre de 2025
Gasoducto de San Rafael: la planta ESMO entra en su etapa final y proyectan habilitación en mayo

La obra del gasoducto incluye la instalación que reduce presiones y odoriza el gas antes de enviarlo hacia la planta intermedia y la red urbana.

Omar Félix recorrió las obras del gasoducto en San Rafael.

Omar Félix recorrió las obras del gasoducto en San Rafael.

image

“Estamos en la etapa final de la obra. Se puede ver la planta y el lugar donde se conecta al gasoducto internacional Gasandes. Aquí se empiezan a bajar presiones y se odoriza el gas para mandar hasta la siguiente planta, que está en la zona del Arco de Ingreso de la Ruta 143”, indicó Félix.

En relación con los avances, el jefe comunal destacó que todo avanza en “tiempo y forma” según lo establecen los pliegos de obra. Se espera que los trabajos estén listos en el mes de mayo y los vecinos e industrias de San Rafael y Alvear puedan contar con la factibilidad de conexión.

En el mismo sentido, destacó que ya están disponibles todos los denominados “materiales críticos” que llegaron desde el exterior para los trabajos restantes. “Esperamos poder terminar y que sanrafaelinos, alvearenseses e industriales dispongan de este fluido tan importante que esperan hace tiempo”, remarcó Félix en torno a la obra.

image

Avances significativos en la obra del gasoducto en San Rafael

En la visita también participó la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de San Rafael, ingeniera Andrea Fichetti, quien recordó que “aquí se va a realizar la conexión al gasoducto internacional y llevar el gas a San Rafael por los 36 kilómetros de caños que ya están enterrados a la vera de la ruta, certificados e inspeccionados”.

image

Asimismo, adelantó que están muy avanzadas las tareas en la Planta de Regulación Intermedia (a metros del Arco de Ruta 143) y el empalme de la red nueva con la existente, en la zona de Granaderos e Iselín. “Estamos cumpliendo con el plan de trabajo previsto con la empresa en todos los frentes”, ratificó.

La visita de Omar Félix a la obra del gasoducto de San Rafael

Embed - GASODUCTO - FÉLIX VISITÓ LA PLANTA ESMO

