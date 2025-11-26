San Rafael renueva calle Sueta y fortalece la conectividad entre el norte y el sur

El Intendente de San Rafael Omar Félix supervisó los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en el último tramo de calle Sueta . La arteria está siendo completamente pavimentada en más de 1000 metros que van desde Avenida Alberdi hasta calle Barcala, a metros de la Rotonda de la Copa.

“Es un corredor muy importante que nos vincula de Norte a Sur y tiene una gran cantidad de tránsito, el cual va en crecimiento por el importante desarrollo que viene teniendo esta zona”, destacó el jefe comunal.

Hay que destacar que la superficie de rodamiento se encontraba bastante desgastada . Las obras incluyeron el retiro del viejo pavimento, preparación del suelo, imprimación y colocación de carpeta definitiva.

En el mismo sentido, el Intendente remarcó que “el objetivo es seguir trabajando para mejorar más asfaltos y generar nuevos corredores. Esto no solo mejora la calidad de vida de los vecinos sino también la transitabilidad de los vehículos”.

Es importante remarcar que esta arteria conecta directamente con la avenida Salas (que hace tiempo atrás también fue intervenida por la comuna), lo que comprende un importante corredor urbano de más de 3 kilómetros de extensión.

“No solo se trató de la pavimentación completa, sino también se hizo un ensanche de la calzada. Tenía 6.30 metros y ahora se amplió a 8, lo que asegura una mejor circulación y seguridad para la zona”, indicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti quien anunció que “ya estamos planificando todo lo que será el año próximo en materia de asfaltos en el departamento”.

Juan, un reconocido vecino y comerciante de la zona, no ocultó su felicidad al ver las máquinas terminando los trabajos. “Estamos contentos por la llegada de la carpeta asfáltica porque es una calle por la que pasa mucho turismo, gente que va a trabajar y chicos que van a la escuela. La calle estaba en mal estado y ahora quedó impecable”, expresó.