San Rafael avanza con las obras en la Sueta: tránsito interrumpido por infraestructura

Obras en la Sueta de San Rafael.

El Plan de Asfalto del Municipio de San Rafael avanza a todo ritmo, y por estos días se trabaja en la traza de la Avenida Sueta. Las tareas iniciaron desde Barcala a Independencia, y ahora continúan hasta el cruce con la Avenida Alberdi.

En total, son más de 1.000 metros de nuevo pavimento que permitirán optimizar la circulación por todo el corredor que se extiende por la traza de Estanislao Salas.

“Estamos interviniendo en todo el trazado que se encontraba bastante deteriorado. Esto permitirá dar más agilidad y seguridad a la conexión, en una zona que ha tenido un importante crecimiento urbano”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Corte del trazado durante martes y miércoles en San Rafael Hay que destacar que durante martes y miércoles el trazado estará cortado por una serie de obras de infraestructura. El trazado estará interrumpido entre Alberdi y Suipacha, solo pudiendo acceder los frentistas y quienes viven en los callejones que se encuentran en la traza

Asfalto de la Avenida El Libertador en San Rafael De cara a lo que se viene, muy pronto comenzarán los trabajos para el asfalto de la Avenida El Libertador de Juan XXIII a Vélez Sarsfield. “Ya están hechas las bases y próximamente iniciará la colocación de carpeta en toda la zona que pasa por Barrio El Molino”, indicó Fichetti.