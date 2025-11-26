26 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Transformación urbana

Nuevo barrio en Godoy Cruz: 80 familias recibieron su casa y comienza una nueva etapa urbana

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli destacó que ya se erradicaron 25 asentamientos y que la vivienda “transforma la vida de toda una comunidad”.

Nuevo barrio en Godoy Cruz.

Nuevo barrio en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, entregó este miércoles 80 viviendas. Así, quedó inaugurado el nuevo Barrio Joaquín Salvador Lavado, ubicado en Marciano Cantero s/nº del distrito Villa del Parque. Del acto participaron además la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero.

Cabe destacar que, este avance forma parte de una política sostenida de erradicación y relocalización de asentamientos. De hecho, hasta el momento, son 25 los asentamientos erradicados y 28 los identificados en total. Por lo que, es un proceso que continúa en marcha y que coloca a Godoy Cruz como uno de los municipios con mayor transformación urbana y social de los últimos años.

image

Un cambio estructural: demolición del asentamiento por viviendas nuevas

Mientras se realizaba la entrega de viviendas, trabajadores municipales comenzaron a demoler el asentamiento Urundel. Así, las máquinas trabajaron para despejar definitivamente el predio, ya que las familias que lo habitaban lograron cumplir el sueño de acceder a su casa propia. De esta forma, el territorio inicia una nueva etapa urbana y social. Por lo que, contarán con espacios ordenados, seguridad y condiciones dignas para vivir.

Además, a cada adjudicatario se le entregó material bibliográfico de Quino y una guía para el buen uso y mantenimiento de la vivienda. Este gesto acompaña el proceso de llegada a un nuevo hogar y fortalece el sentido de pertenencia y cuidado comunitario.

En ese marco, Costarelli destacó que esta entrega representa un avance tangible en las políticas de hábitat y urbanización. “Cada vez que una familia accede a su casa propia, se transforma la vida de toda una comunidad. No estamos entregando solo viviendas, estamos generando oportunidades y futuro para los vecinos”, subrayó.

image

Una obra en Godoy Cruz que integra y fortalece el tejido social

Las nuevas unidades habitacionales permiten que familias de Godoy Cruz accedan a un hábitat seguro, servicios básicos y una mejor calidad de vida. Además, el proyecto se ejecutó con criterios de urbanización planificada y contempló infraestructura, accesibilidad y desarrollo del entorno.

A su vez, la concreción del Barrio Joaquín Salvador Lavado significa una mejora sustancial para las familias y para el territorio. De manera tal que, se fortalece la urbanización y amplía el acceso a servicios. Como así también, genera mejores condiciones para el desarrollo comunitario.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó: “Nuestra gestión continúa en la línea de garantizar derechos, y la vivienda es uno de los pilares más importantes. Estamos comprometidos con una ciudad que crece de forma ordenada y pensando en las próximas generaciones”.

image

Trabajo conjunto y políticas públicas sostenidas en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, el nuevo barrio forma parte del programa provincial Mendoza Construye. Por lo tanto, se concretó en articulación con el Gobierno de Mendoza y el Instituto Provincial de la Vivienda. De esta manera, se avanza en la eliminación progresiva de asentamientos y en la relocalización de familias en condiciones habitacionales adecuadas.

Finalmente, Costarelli subrayó la importancia del acompañamiento del Estado. En este sentido, remarcó: “Estas acciones son posibles cuando se articulan esfuerzos. El Estado tiene la obligación de estar presente y acompañar a quienes más lo necesitan”.

