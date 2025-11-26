La Municipalidad de Mendoza abrió las inscripciones para elegir a la Reina y el Rey de las Personas Mayores

La Municipalidad de Mendoza informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la elección de la Reina y el Rey Departamental de las Personas Mayores. Se trata de una propuesta que destaca la trayectoria, el compromiso y la presencia activa del adulto mayor que integran nuestra comunidad.
Podrán postularse personas de 60 años o más que representen a asociaciones, centros de jubilados, clubes de día y demás instituciones vinculadas a la población adulta mayor con sede en la Ciudad. Cada entidad podrá presentar a sus postulantes de acuerdo con sus propios mecanismos internos.
Las inscripciones en la Municipalidad de Mendoza estarán habilitadas hasta el martes 9 de diciembre
Presencial
De lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, Ala Oeste del Edificio Municipal – 9 de Julio 500). Es requisito presentar DNI.
Telefónica
A través de los números 261 4495296 y 261 4495362.
Cabe destacar, que esta iniciativa es una oportunidad para continuar promoviendo el envejecimiento activo y saludable; además de revalorizar el rol social, la voz y la experiencia de las personas adultas mayores. Más que una coronación, la propuesta busca reconocer la historia, la iniciativa y el aporte cotidiano que este grupo realiza al entramado social de la Ciudad.
La futura soberana o el futuro soberano será embajador/a de los derechos, intereses y necesidades de las personas mayores, impulsando acciones que fortalezcan su plena participación en la vida comunitaria.
La ceremonia de elección se realizará el 11 de diciembre, a las 20.00 hoars, en la Nave Cultural. Por ello, la Municipalidad conducida por Ulpiano Suarez invita a vecinas, vecinos e instituciones a acompañar y celebrar la vitalidad, la historia y el aporte invaluable de esta comunidad social.