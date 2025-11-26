La Municipalidad de Mendoza abrió las inscripciones para elegir a la Reina y el Rey de las Personas Mayores

La Municipalidad de Mendoza informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la elección de la Reina y el Rey Departamental de las Personas Mayores . Se trata de una propuesta que destaca la trayectoria, el compromiso y la presencia activa del adulto mayor que integran nuestra comunidad.

Podrán postularse personas de 60 años o más que representen a asociaciones, centros de jubilados, clubes de día y demás instituciones vinculadas a la población adulta mayor con sede en la Ciudad. Cada entidad podrá presentar a sus postulantes de acuerdo con sus propios mecanismos internos.

De lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, Ala Oeste del Edificio Municipal – 9 de Julio 500). Es requisito presentar DNI.

Cabe destacar, que esta iniciativa es una oportunidad para continuar promoviendo el envejecimiento activo y saludable; además de revalorizar el rol social, la voz y la experiencia de las personas adultas mayores. Más que una coronación, la propuesta busca reconocer la historia, la iniciativa y el aporte cotidiano que este grupo realiza al entramado social de la Ciudad.

La futura soberana o el futuro soberano será embajador/a de los derechos, intereses y necesidades de las personas mayores, impulsando acciones que fortalezcan su plena participación en la vida comunitaria.

La ceremonia de elección se realizará el 11 de diciembre, a las 20.00 hoars, en la Nave Cultural. Por ello, la Municipalidad conducida por Ulpiano Suarez invita a vecinas, vecinos e instituciones a acompañar y celebrar la vitalidad, la historia y el aporte invaluable de esta comunidad social.