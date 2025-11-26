26 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Identidad rural

San Carlos celebró el Aparte Campero con dos jornadas a pura identidad rural

Fueron dos jornadas en San Carlos que unieron tradición, producción y arte, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la comunidad.

Por Sitio Andino Departamentales

San Carlos vivió una verdadera fiesta de la tradición con una nueva edición del Aparte Campero, realizado en el Teatro Municipal Neyú Mapú. Fueron dos jornadas donde la comunidad se reunió para celebrar la identidad local, el trabajo del campo y las costumbres que forman parte de nuestra historia.

Durante ambos días, la Exposición Agroindustrial y Ganadera convocó a familias, productores y visitantes de todo el Valle de Uco. Entre exhibiciones, destrezas camperas y el talento de emprendedores locales, el público pudo disfrutar de una muestra que puso en valor el esfuerzo y la dedicación del sector rural.

El escenario principal se colmó de vecinos con una destacada grilla artística que incluyó a una gran variedad de artistas cómo E’ Chango, Ecos del Valle, Sin Frontera, Ayelén Palacio y Los Chimeno.

El Aparte Campero forma parte del calendario de Tradición del departamento, un espacio que busca honrar nuestras costumbres, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la identidad de nuestra gente.

La Municipalidad de San Carlos agradece la participación de toda la comunidad, cuyo acompañamiento hizo posible este encuentro que vuelve a reafirmar el valor de nuestras tradiciones.

