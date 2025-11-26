San Carlos celebró el Aparte Campero con dos jornadas a pura identidad rural

San Carlos vivió una verdadera fiesta de la tradición con una nueva edición del Aparte Campero, realizado en el Teatro Municipal Neyú Mapú. Fueron dos jornadas donde la comunidad se reunió para celebrar la identidad local, el trabajo del campo y las costumbres que forman parte de nuestra historia.
Durante ambos días, la Exposición Agroindustrial y Ganadera convocó a familias, productores y visitantes de todo el Valle de Uco. Entre exhibiciones, destrezas camperas y el talento de emprendedores locales, el público pudo disfrutar de una muestra que puso en valor el esfuerzo y la dedicación del sector rural.