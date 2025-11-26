San Carlos celebró el Aparte Campero con dos jornadas a pura identidad rural

Aparte campero en San Carlos.

Durante ambos días, la Exposición Agroindustrial y Ganadera convocó a familias, productores y visitantes de todo el Valle de Uco. Entre exhibiciones, destrezas camperas y el talento de emprendedores locales, el público pudo disfrutar de una muestra que puso en valor el esfuerzo y la dedicación del sector rural.

image El escenario principal se colmó de vecinos con una destacada grilla artística que incluyó a una gran variedad de artistas cómo E’ Chango, Ecos del Valle, Sin Frontera, Ayelén Palacio y Los Chimeno.

image El Aparte Campero forma parte del calendario de Tradición del departamento, un espacio que busca honrar nuestras costumbres, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la identidad de nuestra gente.

image La Municipalidad de San Carlos agradece la participación de toda la comunidad, cuyo acompañamiento hizo posible este encuentro que vuelve a reafirmar el valor de nuestras tradiciones.