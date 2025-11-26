Renovación integral en escuelas de la Ciudad: nuevas veredas, fachadas y mejoras de accesibilidad

Con el objetivo de reacondicionar las veredas de los establecimientos educativos de la Ciudad, y en el marco del Plan Mejores Veredas, la Municipalidad de Mendoza ha encarado durante este año una serie de obras de renovación para un mejor tránsito peatonal de las personas que asisten a los diferentes colegios y de los ocasionales transeúntes. Las mismas se llevan adelante con el aporte del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas.
En total, actualmente se ejecutan, 9537 m² de renovación de veredas, en piso granítico gris, en un trabajo sostenido y que registra un elevado avance de las tareas. Estas se ejecutan en 23 instituciones de educación distribuidas en distintas seccionales, abarcando principalmente la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de zonas específicas intervenidas por el municipio.
“Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando sus veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad. Son más de 9.500 metros cuadrados intervenidos en establecimientos de distintas seccionales, con el objetivo de que docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el intendente Ulpiano Suarez.
El jefe comunal ya estuvo presente en instituciones beneficiadas por estas obras. En estos recorridos, junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia,Tadeo García Zalazar, se visitaron el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara, entre otras.
Además de las veredas, en algunos de estos edificios se acondicionan las fachadas que lo requieran, mejorando revoques, pintando muros y carpinterías. También se reparan, cunetas, cordones y banquinas, si se encuentran deteriorados.
Entre los establecimientos cuyas obras se encuentran en un alto avance de trabajos figuran el Jardín Gasparín, con la totalidad de las tareas concluidas y, próximos a finalizar, la Escuela Las Heras, la Manuel Civit, Domingo Bombal, entre otros edificios educativos. También, se llevan a cabo reparaciones en otras dependencias municipales.
El detalle de las mejoras en edificios de la Dirección General de Escuelas y municipales:
ZONA 1:
– Jardín Gasparín – CDIF N°1
Dirección: Chile 851
Intervención: 76 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: finalizados
Fecha inicio: 04/08/2025
Avance: 100%
Estado: terminada
– Escuela General Las Heras + Mariano Moreno
Dirección: Alberdi y Montecaseros
Intervención: 367 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 95%
Estado: en ejecución
– San Pedro Nolasco
Dirección: José Federico Moreno 1751
Intervención: 296,46 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Escuela Manuel V. Civit
Dirección: José Federico Moreno 1470
Intervención: 84,98 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura
Fecha inicio: 11/08/2025
Avance: 90%
Estado: en ejecución
– Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González
Dirección: Buenos Aires 553
Intervención: 322 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada
Fecha inicio: 14/08/2025
Avance: 90%
Estado: en ejecución
– Escuela 1272 – Domingo Bombal
Dirección: Lavalle y Montecaseros
Intervención: 270,70 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada
Fecha inicio: 16/09/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Colegio San Gabriel
Dirección: San Juan y Morón
Intervención: 175 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico
Fecha inicio: 01/10/2025
Avance: 60%
Estado: en ejecución
– Colegio San José de Calasanz
Dirección: San Juan y Barranquero
Intervención: 142 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada
Fecha inicio: 09/10/2025
Avance: 30%
Estado: en ejecución
– Reparación esquinas
Dirección: San Juan y Morón
Intervención: 45 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales
Fecha inicio: 23/10/2025
Avance: 30%
Estado: en ejecución
– Gimnasio N°3
Dirección: Ayacucho 349
Intervención: 67,5 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: terminaciones
Fecha inicio: 29/10/2025
Avance: 20%
Estado: en ejecución
– Colegio Pablo Besson
Dirección: Avenida España 1895
Intervención: 215 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: demolición
Fecha inicio: 19/11/2025
Avance: 5%
Estado: en ejecución
– Instituto Amicana
Dirección: Chile 987
Intervención: 60 m² (piso granítico)
TOTAL ZONA 1:2122 m² intervenidos
ZONA 2:
– Víctor Mercante
Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270
Intervención: 600 m²
Fecha inicio: 25/09/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile
Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos
Intervención: 1300 m²
Fecha inicio: 25/08/2025
Avance: 98%
Estado: en ejecución
– Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067
Dirección: De las Magnolias 2680
Intervención: 535 m²
Fecha inicio: 25/09/2025
Avance: 70%
Estado: en ejecución
– Playón Polideportivo Barrio Sanidad
Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107
Intervención: 480 m²
Fecha inicio: 20/10/2025
Avance: 45%
Estado: en ejecución
– CIC N°4
Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090
Intervención: 48 m²
Fecha inicio: 10/11/2025
Avance: 50%
Estado: en ejecución
– Sagrado Corazón
Dirección: Lavalle 1238
Intervención: 825 m²
TOTAL ZONA 2:3788 m² intervenidos
ZONAS VARIAS 1
– Escuela Carlos Vergara
Dirección: Martínez de Rozas 3230
Intervención: 841,73 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas
Fecha inicio: 07/08/2025
Avance: 85%
Estado: en ejecución
– Colegio Nadino
Dirección: Joaquín V. González 473
Intervención: 560,89 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso
Fecha inicio: 07/08/2025
Avance: 95%
Estado: en ejecución
– Escuela Diego Paroissien
Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza
Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)
Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención
Fecha inicio: 19/08/2025
Avance: 80%
Estado: en ejecución
– Santo Tomás de Aquino
Dirección: Chacabuco 257
Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno
Fecha inicio: 27/10/2025
Avance: 20%
Estado: en ejecución
– José Vicente Zapata
Dirección: Cnel. Rodríguez 498
Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)
Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez
Fecha inicio: 22/10/2025
Avance: 15%
Estado: en ejecución
Total zona varias:3627 m² intervenidos
Metros totales intervenidos (veredas DGE): 9537 m²