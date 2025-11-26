Renovación integral en escuelas de la Ciudad: nuevas veredas, fachadas y mejoras de accesibilidad

En total, actualmente se ejecutan, 9537 m² de renovación de veredas, en piso granítico gris, en un trabajo sostenido y que registra un elevado avance de las tareas. Estas se ejecutan en 23 instituciones de educación distribuidas en distintas seccionales, abarcando principalmente la 2ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de zonas específicas intervenidas por el municipio.

“Estamos avanzando en un trabajo integral en las escuelas de la Ciudad. Con el Plan Mejores Veredas y el Fondo Educativo de la DGE estamos renovando sus veredas, reacondicionando fachadas y ejecutando obras complementarias que mejoran la accesibilidad y la seguridad. Son más de 9.500 metros cuadrados intervenidos en establecimientos de distintas seccionales, con el objetivo de que docentes y alumnos cuenten con espacios en óptimas condiciones para enseñar y aprender”, afirmó el intendente Ulpiano Suarez.

image El jefe comunal ya estuvo presente en instituciones beneficiadas por estas obras. En estos recorridos, junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia, Tadeo García Zalazar, se visitaron el Jardín Maternal Gasparín y la Escuela Carlos Vergara, entre otras.

Además de las veredas, en algunos de estos edificios se acondicionan las fachadas que lo requieran, mejorando revoques, pintando muros y carpinterías. También se reparan, cunetas, cordones y banquinas, si se encuentran deteriorados. Entre los establecimientos cuyas obras se encuentran en un alto avance de trabajos figuran el Jardín Gasparín, con la totalidad de las tareas concluidas y, próximos a finalizar, la Escuela Las Heras, la Manuel Civit, Domingo Bombal, entre otros edificios educativos. También, se llevan a cabo reparaciones en otras dependencias municipales. image El detalle de las mejoras en edificios de la Dirección General de Escuelas y municipales: ZONA 1: – Jardín Gasparín – CDIF N°1 Dirección: Chile 851

Intervención: 76 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: finalizados

Fecha inicio: 04/08/2025

Avance: 100%

Estado: terminada – Escuela General Las Heras + Mariano Moreno Dirección: Alberdi y Montecaseros

Intervención: 367 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: futuro arreglo de pérdida de agua por AYSAM más fachada pintada en su totalidad

Fecha inicio: 11/08/2025

Avance: 95%

Estado: en ejecución – San Pedro Nolasco Dirección: José Federico Moreno 1751

Intervención: 296,46 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico, arreglos de pozas y llenado de cuencas

Fecha inicio: 11/08/2025

Avance: 80%

Estado: en ejecución – Escuela Manuel V. Civit Dirección: José Federico Moreno 1470

Intervención: 84,98 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad, terminaciones, revoque de fachada y pintura

Fecha inicio: 11/08/2025

Avance: 90%

Estado: en ejecución – Escuela Raquel Méndez Pavón + Dr. Daniel González Dirección: Buenos Aires 553

Intervención: 322 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: arreglos de dársenas y terminaciones generales, más pintura de fachada

Fecha inicio: 14/08/2025

Avance: 90%

Estado: en ejecución – Escuela 1272 – Domingo Bombal Dirección: Lavalle y Montecaseros

Intervención: 270,70 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: granítico colocado en su totalidad y pintura de fachada

Fecha inicio: 16/09/2025

Avance: 80%

Estado: en ejecución – Colegio San Gabriel Dirección: San Juan y Morón

Intervención: 175 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico

Fecha inicio: 01/10/2025

Avance: 60%

Estado: en ejecución – Colegio San José de Calasanz Dirección: San Juan y Barranquero

Intervención: 142 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: vereda completa y pintura de fachada

Fecha inicio: 09/10/2025

Avance: 30%

Estado: en ejecución – Reparación esquinas Dirección: San Juan y Morón

Intervención: 45 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: llenado puentes y arreglos generales

Fecha inicio: 23/10/2025

Avance: 30%

Estado: en ejecución – Gimnasio N°3 Dirección: Ayacucho 349

Intervención: 67,5 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: terminaciones

Fecha inicio: 29/10/2025

Avance: 20%

Estado: en ejecución – Colegio Pablo Besson Dirección: Avenida España 1895

Intervención: 215 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: demolición

Fecha inicio: 19/11/2025

Avance: 5%

Estado: en ejecución – Instituto Amicana Dirección: Chile 987

Intervención: 60 m² (piso granítico) TOTAL ZONA 1: 2122 m² intervenidos ZONA 2: – Víctor Mercante Dirección: Fray Justo Sta. María de Oro 270

Intervención: 600 m²

Fecha inicio: 25/09/2025

Avance: 80%

Estado: en ejecución – Jardín María Curie + Escuela Rep. de Chile Dirección: esquina Los Viscos y De los Fresnos

Intervención: 1300 m²

Fecha inicio: 25/08/2025

Avance: 98%

Estado: en ejecución – Dr. Osvaldo S. Borghi N° 4-067 Dirección: De las Magnolias 2680

Intervención: 535 m²

Fecha inicio: 25/09/2025

Avance: 70%

Estado: en ejecución – Playón Polideportivo Barrio Sanidad Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3107

Intervención: 480 m²

Fecha inicio: 20/10/2025

Avance: 45%

Estado: en ejecución – CIC N°4 Dirección: Dr. Alfredo Metraux 3090

Intervención: 48 m²

Fecha inicio: 10/11/2025

Avance: 50%

Estado: en ejecución – Sagrado Corazón Dirección: Lavalle 1238

Intervención: 825 m² TOTAL ZONA 2: 3788 m² intervenidos ZONAS VARIAS 1 – Escuela Carlos Vergara Dirección: Martínez de Rozas 3230

Intervención: 841,73 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y revisión y pintura de rejas

Fecha inicio: 07/08/2025

Avance: 85%

Estado: en ejecución – Colegio Nadino Dirección: Joaquín V. González 473

Intervención: 560,89 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo y trabajos de terminaciones en proceso

Fecha inicio: 07/08/2025

Avance: 95%

Estado: en ejecución – Escuela Diego Paroissien Dirección: Dr. A. Metraux y Dr. Mazza

Intervención vereda: 501,04 m² (piso granítico y hormigón identificado)

Trabajos en ejecución: colocación de piso granítico completo, construcción de vereda de 1° accesibilidad y de tabique de contención

Fecha inicio: 19/08/2025

Avance: 80%

Estado: en ejecución – Santo Tomás de Aquino Dirección: Chacabuco 257

Intervención vereda: 1284,90 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: vereda transitable con contrapiso de 1° sobre calle Chacabuco y demolición de veredas en calles Chacabuco, Fray Luis Beltrán y Federico Moreno

Fecha inicio: 27/10/2025

Avance: 20%

Estado: en ejecución – José Vicente Zapata Dirección: Cnel. Rodríguez 498

Intervención vereda: 438 m² (piso granítico)

Trabajos en ejecución: demolición de vereda en Cnel. Rodríguez

Fecha inicio: 22/10/2025

Avance: 15%

Estado: en ejecución Total zona varias:3627 m² intervenidos Metros totales intervenidos (veredas DGE): 9537 m²